Анна Семак намекнула на возвращение в "Зенит"

Супуга главного тренера "Уфы" Сергея Семака Анна в своем Инстаграме разместила фотографию с надписью "Зенит" вечером 28 мая

Затем она опубликовала коллаж с надписью Finally Back Home (перевод – наконец, назад домой) и надписью "Один город – одна команда" (один из девизов "Зенита").

Напомним, накануне различные фанатские паблики в соцсети "ВКонтакте" сообщали о том, что им уже известно имя нового главного тренера "Зенита", и во вторник, 29 мая, во второй половине дня на базе команды в Удельном парке болельщиков пригласили устроить ему «бодрую фанатскую встречу».

Напомним, Сергей Семак выступал в качестве игрока за «Зенит» с 2010-го по 2013 год,а когда завершил карьеру профессионального игрока – вошел в тренерский штаб петербургского «Зенита» в качестве помощника Лучано Спаллетти. Впоследствии Семак был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита» после увольнения Лучано Спаллетти. Затем уступил место Андре Виллаш-Боашу, оставшись в его штабе. В сентябре – октябре 2015 руководил «Зенитом» в шести матчах чемпионата России в связи с дисквалификацией Виллаш-Боаша. После ухода португальского специалиста продолжил работу в тренерском штабе Мирчи Луческу.