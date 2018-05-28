США решили не расширять санкции против КНДР

Власти Соединенных Штатов приняли решение не расширять санкции против Северной Кореи на фоне успехов в переговорах о встрече американского президента Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники 28 мая.

По данным одного из источников, в Белом доме были готовы объявить о новых санкциях против КНДР во вторник, 29 мая, однако приняли решение отложить их введение на неопределенный срок. Министерство финансов США подготовило пакет санкций, которые затронули бы более 30 лиц. В списке, в частности, есть российские и китайские организации, пишет североамериканскоеиздание.

В нём отметили, что санкции должны были стать ответом на агрессивную риторику северокорейских властей, которая побудила Трампа неожиданно отменить встречу с Ким Чен Ыном. Однако через некоторое время появились сообщения, что саммит США и КНДР, как и планировалось ранее, пройдет 12 июня в Сингапуре.

Южнокорейское агентство Ёнхап 28 мая заявило, что ближайший помощник Ким Чен Ына, которого негласно называют «дворецким» корейского лидера, прилетел в Пекин. Во второй половине дня делегация Северной Кореи во главе с «дворецким» Ким Чхан Соном отправится на место проведения саммита, чтобы решить вопросы логистики и безопасности. Делегация Соединенных Штатов во главе с заместителем начальника штаба Белого дома Джо Хагином отправится в Сингапур через Японию.