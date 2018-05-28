Голодающему Сенцову назначили поддерживающую терапию в колонии

Украинский режиссер Олег Сенцов начал получать поддерживающую терапию из-за объявленной ранее голодовки, сообщается на сайте УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу 28 мая.

«Сообщаем, что в настоящее время осужденный Сенцов О.Г., отказавшийся от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. В настоящее время Сенцов О.Г. начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласи», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что за время отказа от пищи медики не зафиксировали ухудшения состояния здоровья, которое в данный момент оценивается как «удовлетворительное». Также на сайте ведомства подчеркнули, что с ним «проводятся беседы» о негативном влиянии голодовки на организм.

Осужденный на 20 лет по обвинению в терроризме режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая. «Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии города Лабытнанги, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ», — говорится в записке, переданной осужденным через защитника Дмитрия Динзе. По словам Динзе, голодовка Сенцова «будет идти до победного конца: либо он погибнет, либо его требования начнут исполняться».

28 мая Станислав Зимовец, осужденный на 2,5 года колонии по «делу 26 марта», объявил бессрочную голодовку в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской колонии с 14 мая.

Президент РФ Владимир Путин резко ответил французскому журналисту о судьбах Сенцова и Вышинского в рамках пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой Эммануэлем Макроном в рамках Петербургского международного экономического форума 24 мая.