Ростуризм предупредил о вспышке лихорадки Денге в Сингапуре и Вьетнаме

Ростуризм призвал туроператоров, которые реализуют туры во Вьетнам и Сингапур, информировать клиентов о вспышке лихорадки Денге в этих странах и о необходимости использования индивидуальных средств защиты, говорится в сообщении ведомства от 28 мая.

Отмечается, что по данным департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России, во Вьетнаме зафиксированы 95 подтверждённых случаев распространения лихорадки Денге, в Сингапуре в районе Бедок — 56 случаев.

«Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры во Вьетнам и Сингапур, предупреждать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке и необходимости использования индивидуальных средств защиты», — говорится в сообщении.

Туристам, которые в настоящее время находятся в этих странах, рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты, в частности, оконные противомоскитные сетки, пологи, носить одежду с длинными рукавами и пользоваться репеллентами.