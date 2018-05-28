Призыв уральского депутата знать меру в помощи младенцам и инвалидам возмутил партию власти

Свердловское региональное отделение "Единой России" категорически не разделяет взгляды депутата гордумы Екатеринбурга Николая Косарева о государственной поддержке лечения недоношенных младенцев и инвалидов.

Об этом местному изданию "Уралинформбюро" сообщили в его пресс-службе 28 мая. "Деятельность партии, как на законотворческом, так и на общественном уровне, всегда была направлена на поддержку курса на увеличение рождаемости, сохранение здоровья граждан и сокращение смертности. Со всей ответственностью можем заявить, что личное мнение Косарева, идущее вразрез не только с партийными, но и с общечеловеческими ценностями, никак не повлияет на реализацию государственной поддержки при выхаживании недоношенных младенцев и лечении людей с инвалидностью", – гласит официальное сообщение ЕР.

Неоднозначное заявление о необходимости оказания помощи недоношенным младенцам и людям, пережившим инсульт, Николай Косарев допустил в беседе с корреспондентом издания ещё 25 мая. Этому предшествовало обсуждение в городском парламенте отчёта о развитии системы здравоохранения Екатеринбурга в минувшем году.

"Мы говорим, что у нас высокие технологии, у нас всякие супер современные дела. Но часто эти супер современные дела ведут к показателям не очень хорошим. Вот мы создаем перинатальные центры, например, где выхаживаем младенцев весом по 500 граммов. И потом, я считаю, часто мы плодим тех людей, которые не обладают потенциалом к здоровью. Они инвалиды, они больные", – заявил Косарев. На прямой вопрос, нужно ли прекратить помощь таким младенцам, депутат пояснил, что во всем должна быть мера.

Говоря о переживших инсульт, депутат рассказал, что недавно побывал в клиническом институте мозга: "Область ежегодно пополняется на 10 000 инвалидов, которые могут годами находится на иждивении государства. Они инвалиды 1,2 группы, они лежачие часто. Вот хорошо это или плохо? С точки зрения снижения смертности это очень хорошо. С точки зрения нагрузки на государство, наверное, это не очень хорошо".

При этом сам Николай Косарев, чтобы не быть в тягость государству, по его словам, ведет здоровый образ жизни.