ФАС удалила сообщение о предупреждении «Роснефти»

В опубликованном на сайте Федеральной антимонопольной службой (ФАС) пресс-релизе о вынесении ею предупреждения «Роснефти» содержались «технические неточности». В связи с этим это сообщение было удалено, пишет РБК со ссылкой на разъяснение пресс-службы ФАС.

Как уверяет издание, материал на сайте ведомства был размещен вечером 28 мая. Одновременно информация об этом появилась в официальном Twitter ФАС. Однако позже оба этих сообщения были удалены, считает экономическое издание. «Страница, на которую вы попали, не существует. Вы ввели неверный адрес, либо страница была удалена», — отмечается в ссылке, где прежде было сообщение о «Роснефти».

«Действительно, сегодня на сайте ФАС России был опубликован релиз о выдаче компании «Роснефть» предупреждения. Однако он был удален ввиду технических неточностей», — пояснили РБК в ФАС. «Завтра [29 мая] в первой половине дня на сайте ФАС России будет опубликована полная версия релиза о выдаче предупреждений», — добавили в пресс-службе. Какие именно неточности были допущены в прежнем сообщении представители антимонопольной службы не пояснили.

По информации «РИА Новости» и агентства «Интерфакс», предупреждение нефтяной компании было выдано в связи со снижением ею объема продаж нефтепродуктов. Это, как полагают в ФАС, могло привести к росту цен на бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо.

Всего за пять дней, с 21 по 25 мая, литр бензина Аи-92 подорожал на 76 копеек, Аи-95 – на 79 копеек, сообщает 28 мая «ФедералПресс» со ссылкой на Thomson Reuters Kortes. Рекордное увеличение цен зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе: на 1,36 рубля за литр Аи-92 (до 41,34 рубля) и на 1,2 рубля за Аи-95 (до 44,03 рубля).

В Петербурге, как уже писала «Фонтанка», стоимость топлива тоже растёт рекордными темпами – почти на 4% за последние два месяца.