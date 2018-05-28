Попавшему под троллейбус на Невском на помощь пришел ОМОН

Дорожным происшествием с участием взрывотехников Росгвардии отметился центр Петербурга вечером 28 мая. Бойцы инженерно-технического отдела выступили в несвойственном амплуа и показали, что помочь могут не только с взрывоопасными предметами.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, около семи часов вечера двое мужчин решились перебежать Невский проспект на красный сигнал светофора. Один из них попал под не успевший затормозить троллейбус и получил помощь с неожиданной стороны. Экстренную медицинскую помощь ему оказали бойцы ОМОНа, машина которых не проехала мимо места ДТП.

Под возгласы о необходимости вызвать скорую росгвардейцы в бронежилетах перебинтовали пострадавшего и сами вызвали медиков. Пострадавшего, у которого очевидцы заподозрили переломы рук, передали приехавшей бригаде и только после этого продолжили путь.

В ГУ Росгвардии по Петербургу и области подтвердили случившееся, уточнив, что без помощи сбитого троллейбусом не оставили специалисты инженерно-технического отдела ОМОНа. Через Невский группа возвращалась с очередной заявки. Между тем другая машина ведомства не смогла избежать ДТП с мотоциклом в Кировском районе.