На Стачек пассажирку мотоцикла отправили в больницу после ДТП с машиной Росгвардии

Авария с участием мотоцикла и автомобиля вневедомственной охраны Росгвардии произошла в Кировском районе Петербурга вечером 28 мая.

Как рассказали «Фонтанки» читатели, ДТП случилось на перекрёстке проспекта Стачек и улицы Трефолева около девяти вечера. Столкнулись мотоцикл и машина Росгвардии.

В пресс-службе ведомства информацию о происшествии подтвердили и добавили, что водитель двухколёсного транспорта от медицинской помощи отказался, а его пассажирку госпитализировали.

Степень виновности участников ДТП уставит Госавтоинспекция.