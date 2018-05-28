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28.05.2018 21:34

Россия и Коста-Рика подписании Соглашения об отмене виз для граждан

28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в присутствии Посла Коста-Рики в Москве Фурнье Фасио подписал Соглашение между правительствами стран об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и Республики Коста-Рика.

Аналогичная церемония состоялась 3 мая с в Сан-Хосе с участием главы костариканского внешнеполитического ведомства Гонсалеса, сообщает МИД России.

После вступления в силу данного документа Российская Федерация будет иметь безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки, что создает новые возможности для развития контактов и связей с государствами этого региона в экономической, спортивной, культурной, туристической и других областях.


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Авиакомпания «Россия»
28.05.2018 11:05
Полет. Стиль. Спорт – новая уникальная ливрея «России»
28 мая в парк авиакомпании «Россия» с покрасочных работ прибыло воздушное судно Airbus A319 VQ-BCP «Ростов-на-Дону» в новой эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
28.05.2018 10:47
«Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов в Тбилиси
Теперь из Санкт-Петербурга можно улететь в Тбилиси три раза в неделю
фото предоставлено компанией «РЖД Тур»
17.05.2018 10:18
Весеннее обновление. Новинки паровозных путешествий компании «РЖД Тур»
Пробуждение природы весной, преддверие теплых летних дней вдохновило компанию «РЖД Тур» на обновление линейки паровозных туров.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.05.2018 15:54
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На рейсах «Аэрофлота» кормят вкуснее всего, говорят пассажиры
Авиакомпания «Аэрофлот» получила наибольшее количество баллов в исследовании о качестве бортового питания российских перевозчиков. Выводы сделали, проанализировав мнения более 15 тысяч человек, совершивших перелёты с начала 2018 года
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
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Авиабилеты в самый романтичный город мира теперь дешевле
«Уральские авиалинии» снизили стоимость на полеты в Венецию – от 8000 рублей в одну сторону
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Аэрофлот презентовал самолет в юбилейном ливрее
Сегодня в Шереметьево Аэрофлот провел презентацию воздушного судна в праздничной ливрее, посвященной 95-летнему юбилею компании.
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03.05.2018 10:40
Поймай удачные авиабилеты в Читу от 9000 рублей в одну сторону
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приготовила для питерцев по-настоящему тёплое весеннее предложение с выгодой до 60% при покупке авиабилетов на официальном сайте авиакомпании uralairlines.com и в мобильном приложении UralAirlines: Санкт-Петербург-Чита - от 9000 рублей (в одну сторону)
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.04.2018 11:51
Brand Finance признала Аэрофлот самым узнаваемым авиабрендом в мире
Аэрофлот в 2018 году вновь стал самым узнаваемым авиационным брендом в мире, показывает очередное исследование Brand Finance — всемирно известного независимого консалтингового агентства.
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