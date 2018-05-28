Россия и Коста-Рика подписании Соглашения об отмене виз для граждан

28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в присутствии Посла Коста-Рики в Москве Фурнье Фасио подписал Соглашение между правительствами стран об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и Республики Коста-Рика.

Аналогичная церемония состоялась 3 мая с в Сан-Хосе с участием главы костариканского внешнеполитического ведомства Гонсалеса, сообщает МИД России.

После вступления в силу данного документа Российская Федерация будет иметь безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки, что создает новые возможности для развития контактов и связей с государствами этого региона в экономической, спортивной, культурной, туристической и других областях.