Обиженному водителю «Хаммера» не собираются прощать «депутатство»

Устроивший дорожные войны в Пушкинском районе Петербурга водитель «Хаммера» привычно отрекомендовался местным депутатом, чем задел уже народных избранников. Не впервые ославленные подобным «родством» парламентарии терпеть притязания Игоря Смирнова больше не намерены.

Как 28 мая сообщил «Фонтанке» депутат Законодательного собрания от Пушкинского района Юрий Бочков, именно к его вотчине приписал себя водитель желтого внедорожника после того, как у стен школы на улице Генерала Хазова разделался с мешавшей ему легковушкой. Заявление бросило тень на восемьдесят депутатов пяти муниципальных образований при том, что в прошлый раз амбиции были скромнее. Парламентарий припомнил, что два года назад Смирнов назвал его в качестве начальника. Тогда СМИ писали, что «помощника депутата» забрали в полицию, когда он пытался помешать эвакуации своего «Хаммера».

«Тогда это ему это сошло с рук. Теперь не сойдет. Готов даже заявить о клевете», – сказал Бочков, эмоционально добавив, что «зол и возмущён» таким поведением взрослого мужчины. Об Игоре Смирнове депутат знает, потому что «в Пушкине все друг друга знают». Однако от близкого знакомства открестился, ограничившись определениями: «многодетный отец», «шарлатан», отмечен буйный нрав и замашки «городского сумасшедшего».

«Он не был моим помощником. Он светился на мероприятиях. Общественник. Везде ходил, поэтому был на виду», – подчеркнул Бочков и пообещал: «Я буду добиваться максимального наказания для него».

По факту дорожного инцидента с депутатским оттенком полиция проводит проверку. Тем более что 55-летний Смирнов за последние три года неоднократно попадал в их поле зрения вместе с желтым «Хаммером» несмотря на то, что как раз в 2015 году получил условные три года за удары битой по автомобилю «коллеги» по ДТП.