«Партия Роста» подала документы о проведении референдума по статусу парка Интернационалистов

«Партия Роста» подала в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию пакет документов о проведении референдума о статусе парка Интернационалистов. Об этом «Фонтанке» 28 мая сообщил её региональный лидер Павел Швец.

Партийцы предлагают спросить горожан: "Согласны ли вы с тем, чтобы вернуть в состав парка Интернационалистов на пересечении Южного шоссе и Бухарестской улицы территорию земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Славы, участок 156 (юго-восточнее пересечения с Пражской улицей, кадастровый номер 78:13:0741502:4600)?"

Этот вопрос уже предлагали вынести на референдум более 500 активистов Фрунзенского района. Однако их предложение отклонили из-за ошибки в документах.

«Инициативы на референдум может выдвигать любая партия, у которой принятие участие в референдумах прописано в уставах. В данном случае мы выступили в качестве инструмента для упрощенной подачи заявки», – отметил Швец.

Почти год местные жители выходят на протестные акции в защиту парка , где хотят построить торговый центр с океанариумом. Под обращением в защиту зеленой зоны от застройки подписались 10 тысяч человек. Тем не менее чиновники Смольного не идут на компромиссы. Не смог их поколебать даже отказ "Зенита" от резервного стадиона в Купчино – именно на его место активисты предлагали перенести океанариум. После известия о том, что "Зенит" освобождает площадку, губернатор Георгий Полтавченко заявил, что это место нужно оставить свободным, так как оно может понадобиться в 2032 году или в 2036-м, если Петербург примет у себя летние Олимпийские игры.

В попытке сохранить парк от застройки жители Фрунзенского района приняли решение стать инициаторами референдума.