Кортежу из трёх автомобилей покорился пешеходный Яхтенный мост

Проникновение на территорию Яхтенного моста, запретную для транспорта, лицезрели горожане 28 мая. Дерзость происходящего читатели «Фонтанки» успели заснять на видео.

На кадрах видно, как из возглавляющего колонну автомобиля выходит охранник и с помощью брелока опускает ограждения для транспорта. Первым на пешеходную зону проникает чёрный Мерседес S500. Машина зарегистрирована на ООО «Инвестмент». Компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управлением.

За Мерседесом следует Audi A8 L, принадлежащая бизнесмену Сергею Абдулину. Согласно данным СПАРК, предприниматель владеет ООО «Мегаавто», которое специализируется на услугах такси. Также бизнесмену принадлежит доля в OOO «IRIS», занимающееся оптовой торговлей. Замыкает колонну серебристый Nissan с региональным номером Ивановской области.

Проезд по пешеходной переправе возможен только для оперативных служб.

Яхтенный мост – один из восьми объектов, которые должны были появиться в городе по требованию ФИФА для проведения Кубка конфедераций – 2017 и чемпионата мира по футболу – 2018. Переправу планировали сделать автомобильной,но не хватило финансирование. Сейчас она закрыта для транспорта,так как не выдерживает необходимой нагрузки.