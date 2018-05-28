Троицкий мост замерцает на свой юбилей

Праздничная подсветка Троицкого моста высветит переправу-юбиляра в ночь на 29 мая.

Как рассказали в пресс-службе «Ленсвета», три тысячи ламп-вспышек заработают в постоянном режиме. Обычно их включают на короткий промежуток в вечернее время, но в честь 115-летнего юбилея Троицкого моста праздничная подсветка не погаснет в течение трёх часов. Потухнут лампочки перед началом развода пролётов. Для транспорта переправа будет недоступна с 1.20 до 4.50.

29 мая Троицкий мост отпразднует свой юбилей. Его открытие состоялось в 1903 году, в дни празднования 200-летия столицы Российской Империи. Переправу, ставшую символом дружбы между Россией и Францией, заложили в августе 1897 года.

Художественная подсветка украсила инженерное сооружение в 1962 году. Спустя 46 лет к ней добавили праздничный мерцающий вариант. В общей сложности проезжую и пешеходную зоны освещают более четырёх тысяч различных светильников.