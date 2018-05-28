Фестиваль ЗСД: беги и смотри

В ЗСД фесте уже подтвердили своё участие почти тысяча бегунов и больше 4 тысяч велосипедистов. Но желающих покорить одну из самых красивых и уникальных дистанций Петербурга - Западный скоростной диаметр - оказалось намного больше. По многочисленным просьбам регистрацию на забег продлили до 30 мая.

Вечером 2 июня тысячи бегунов и велосипедистов смогут впервые оказаться на трассе, доступной только для автомобилей.

"Фестиваль ЗСД позволит всем петербуржцам и гостям нашего города насладиться потрясающими панорамами Петербурга Петербурга, которые открываются с мостов Западного скоростного диаметра", – считает генеральный директор ООО "Магистраль северной столицы" Алексей Бнатов.

По словам главного редактора "Фонтанки" Александра Горшкова, организаторам фестиваля – ООО "МСС", "Фонтанке" и Комитету по развитию туризма – потребовалось полтора года, чтобы релизовать этот проект, задуманный еще до до открытия центрального участка магистрали.

По многочисленным просьбам регистрация на забег продлена до 30 мая, дополнительные слоты на участие в велопробеге также будут появляться в ближайшие дни (подробности на сайте zsdfest.com и в официальных группах соцсетях фестиваля: vk.com/zsdfes, facebook.com/zsdfest, instagram.com/zsdfest2018/).

Алексей Бнатов выразил надежду, что праздник ЗСД станет ежегодным знаковым событием для нашего города, а "лицо фестиваля" актриса БДТ Карина Разумовская, пробегающая трижды в неделю по 10 километров, призвала согражан воспользоваться уникальным шансом.

Напомним, что центральный участок ЗСД 2 июня с 16 до 24 часов будет закрыт для автомобилей от Богатырского проспекта до Екатерингофки.

Тысячи участников забега и велосипедисты преодолеют дистанции 10 и 20 километров. В стартовом городке у гипермаркета "ОКей" на Богатырском,42 гостей фестиваля ждет множество мероприятий, лекций и активностей, посвященных здоровому образу жизни.

Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по туризму и оператором ЗСД – ООО «Магистраль северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня Города. Инновационный Партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», Гипермаркет О’КЕЙ. Фестиваль ЗСД – «Засвети скоростной диаметр»! У бегунов-спортсменов в этой день также есть возможность побороться за Суперкубок «Пробеги Петербург», одолев три городских забега меньше, чем за сутки.