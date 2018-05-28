Как победить Мост глупости

В честь «юбилейной» «Газели» под Мостом глупости «Фонтанка» попросила «газелистов» объяснить, почему они неутомимо продолжают вести грузовички на убой.

«Мост глупости» – бетонное олицетворение русского «авось». Ни знаки, которые около него установлены, ни баннер «Газель» не пройдет», ни угроза увольнения для водителей за нелепое ДТП и повреждение машины и груза, на число аварий существенно не влияют. И до конца 2018 года есть шансы «отметить» 200-ю жертву. Борьба с этим явлением, по мнению некоторых игроков рынка перевозок, может быть только кардинальной — надо двигать мост.

«Мост глупости» – это благозвучное народное название проезда под автомобильным мостом, по которому магистральная Софийская улица пересекает разлив реки Кузьминки. Трасса была построена в 2009 году при губернаторстве Валентины Матвиенко и с момента открытия, вот уже девять лет, собирает свой «урожай».

Главное коварство проезда в том, что боковые стороны моста хорошо видны водителям и располагаются высоко над дорогой, а вот его середина нависает над землей значительно ниже, и под ней могут проехать только невысокие машины. Из-за постоянных аварий у моста появились аккаунты в соцсетях, где он хвастается успехами в уничтожении «Газелей» и даже раздает интервью, иногда отказывая федеральным каналам.

Казалось бы, такой знаменитый мост не таранить надо, а фотографировать для Instagram, но число жертв тем не менее продолжает расти. 315-й юбилей Петербурга мост отметил 150-й «Газелью».

Операционный директор «ГрузовичкоФ» Илья Берсон, чьи «Газели» тоже оказывались под мостом, сообщил «Фонтанке», что происходящее — на сто процентов человеческий фактор.

- Дорожники тут не при чем. Мост стоит там много лет и много лет есть эта проблема. Мост построен по всем правилам, и он такой, какой он есть, другим он не станет. Все предупредительные дорожные знаки, которые должны стоять рядом с таким сооружением, там есть, – отметил Берсон. – Там висит знак «2.7 метра». Водитель, зная, что у него высота тента 2.2, думает, что это полная высота, а не закладывает еще высоту от уровня земли (около 1 метра от борта). Даже с учетом таблички мало кто обращает на нее внимание.

– Одни невысокого класса специалисты построили, а вторые, такие же – ездят и попадают. С точки зрения знаков всё, похоже, соблюдено, но чтобы «Газель» не проезжала под эстакадой – случай на самом деле редкий. Водители просто не верят, – рассказал «Фонтанке» представитель крупной федеральной транспортной компании.

При этом, по словам Берсона, с водителями проводится постоянная работа: дополнительные инструктажи перед выходом на линию. Но повторные рандеву с мостом, а и такие бывают, им не прощают.

– Если у водителя повторяется такой случай, мы с таким сотрудником сразу же расстаемся. Кроме того, координаторы городских перевозок ежедневно напоминают водителям места, где можно попасть в неприятную ситуацию, – рассказал Берсон.

По словам представителя компании «Газелькин», которая «подарила» мосту 150-ю «Газель», вопрос с мостом должен решаться комплексно.

– На мосту (надо) повесить яркий и заметный баннер с текстом, который водитель прочитает в любую погоду и в любое время года. Увеличить количество предупреждающих знаков, поставить ограничительные рамки и сделать возможность развернуться перед мостом. Так же мы предлагаем, на первое время, поставить экипаж ДПС для профилактики, чтобы они разворачивали машины, которые не пройдут под мостом, – отметил он.

Мало ли кто думал, что Лентач все нафотошопил. Вот прямо сейчас! pic.twitter.com/OSg7VI0Ynt — Мост глупости (@FoolsBridge) 28 мая 2018 г.

Красочный баннер с текстом «Уже 150 Газелек» Мосту глупости подарили на «юбилей», вместе с тортиком и свечками, сложенными в ту же символичную цифру. А научный сотрудник Института Пастера в качестве подарка вырастил в чашке Петри целую картину в виде «Газели», врезавшуюся в мост.

А это ОЧЕНЬ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДАРОК! Эту картину из микробов в чашке Петри вырастил научный сотрудник Института Пастера. Картина рисуется посевом различных бактерий, которые в процессе роста проявляются каждая своим цветом. Шедевральная работа! pic.twitter.com/2KyxcWYqBd — Мост глупости (@FoolsBridge) 27 мая 2018 г.

Берсон считает, что с человеческой глупостью можно попробовать бороться с помощью автомобильных сообществ Санкт-Петербурга, которые провели бы мероприятия, посвященные проблемным дорожным участкам города. И желательно некоторые инструменты оповещения периодически повторять.

– С таким подходом снизится количество подобных аварий. И еще есть очевидная идея – поднять мост. Что сразу снимет все вопросы и не будет создавать такие сложности в передвижении. Насколько это возможно, должны решать соответствующие специалисты, и мы надеемся, что столкновения в скором времени прекратятся, – считает представитель «Газелькина». В крупной международной транспортной компании предложили другой подход - углубить полотно дороги.

Илья Берсон из «ГрузовичкоФ», впрочем, считает, что в первую очередь надо меняться самим водителям. По его мнению, это обычный «русский авось», из-за которого, в стране происходит очень много неприятных историй.

– К сожалению, с этой проблемой ничего сделать нельзя. Всегда найдется не вполне внимательный водитель, который не пройдет этот участок дороги. Главное – не повредить груз. А в случае такого повреждения, мы советуем коллегам не списывать потери на «непредвиденные обстоятельства», а честно признать, что виновата компания и полностью компенсировать материальные потери клиента.

28 мая выяснилось, что аккаунт от имени Моста глупости ведет один из активистов проекта «Велосипедизация Петербурга» Олег Шляхтин. Он совершил вояж к Софийской улице и сделал поразительное открытие – не все водители одинаково глупы, а некоторым грузовичкам удается покорить мост.

Ну вот за полтора часа первый негабарит! Смотрите триллер с двумя Газелями! pic.twitter.com/40F9YMZftU — Мост глупости (@FoolsBridge) 28 мая 2018 г.

Специалист по городской инфраструктуре, блогер Илья Варламов, разбирая ситуацию с мостом, заявил, что дорожникам следовало бы установить ограничители высоты проезда.

«В начале звуковые, когда на балке подвешивают железяки, которые бьют по кузову, предупреждая водителя, что он не проходит по габаритам, а потом габаритные арки, чтобы если какой-то дурак заснул, то до моста он бы уже точно не доехал, и снес бы арку, а не мост», – отметил он.

Состояние предупредительной конструкции на 28 мая. С одной стороны моста висит низко, с другой стороны на вид выше, чем надо и сами видите в каком состоянии. pic.twitter.com/8TiqnjKIf0 — Мост глупости (@FoolsBridge) 28 мая 2018 г.

Но балки у подъезда к мосту и так уже стоят, местами поврежденные. Глупость все равно находит дорогу. К слову, сама переправа оказалась на редкость крепкой — периодические проверки показывают, что конструкции моста, несмотря на атаки «газелей», в исправном состоянии.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»