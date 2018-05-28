Бывший опер-«важняк» обвиняется в квартирном мошенничестве на 30 миллионов

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении уволенного по службы полицейского. Его подозревают в мошенничестве с недвижимостью на 30 млн рублей.

Как сообщили 28 мая в пресс-службе городского СК, уголовное дело возбуждено в отношении бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. По версии следствия, мужчина вместе с семью подельниками участвовал в мошеннической схеме с квартирами. Группа работала с 2012 года. За это время владельцы недвижимости потеряли 30 млн рублей. Установлено 9 эпизодов.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Бывшему полицейскому предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте.

Ещё две группы, специализирующиеся на мошенничестве с квартирами умерших горожан, выявила петербургская полиция. В пресс-службе ведомства рассказали, что курировала группировки 47-летняя нотариус.

С помощью поддельных документов, в том числе паспортов иностранных граждан, выморочное имущество незаконно переоформлялось на новых хозяев.

«47-летний нотариус незаконно открывала наследственные дела и удостоверяла заведомо поддельные документы, а затем передавала риелторам для заключения следок», — пояснили в полиции.

Информация подтверждена по 12 эпизодам. Установлены семь участников схемы. Возбуждены уголовные дела.