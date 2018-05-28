“Фонтанка” за 60 секунд — 28 мая

Главу комитета по развитию туризма Андрея Мушкарева неожиданно отправили в отставку. Петербургу это кадровое решение может стоить проекта на 9 млрд рублей.

А наш, как говорят, будущий председатель Конституционного суда перепутал Instagram и Telegram и Петербург с Ленинградом. Но суть Александр Бастрыкин уловил: надо закрывать.

В Петербурге завершается расследование уголовного дела о смерти инфицированной девочки из-за "ВИЧ-диссидентства" приемных родителей. 53-летнему батюшке и его 55-летней супруге предъявлено обвинение по двум статьям.

В Северной столице распродают имущество фонда, который должен был воплотить мечту Югры стать "Арабскими Эмиратами". В итоге совершеннолетние югорчане получат по 5 тысяч рублей на руки.

Упрощенное гражданство для иностранных студентов не упростит экспорт нашего образования: объясняет ректор ИТМО Владимир Васильев.

Владельцы транспондеров получат дополнительные скидки при проезде по Западному скоростному диаметру в Петербурге. Приятное начнется с 4 июня и продлится до октября.

А в Невском районе всю ночь горели автомобили. Даже хлебные, даже на платных стоянках.

Вы отпраздновали День города и решили, что видели все? А вот и нет.

Дворники, которые убирали улицы после 315-летия Петербурга, — вот кто видел все. В 14 грузовиков праздничный мусор не уместился.