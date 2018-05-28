Метростроевцы на грани нервного срыва

Пока петербуржцы празднуют открытие «Беговой» и «Новокрестовской», метростроевцы матерятся. Это те самые рабочие, который построили новые станции в два раза быстрее нормативных сроков.

История невыплат на «Метрострое» в марте этого года взорвалась забастовкой. Тогда речь шла о «СМУ-11 Метрострой», где накопилась трехмесячная задолженность по зарплате. Теперь речь о другом направлении — сотни людей остаются без работы после сдачи двух новых станций Невско-Василеостровской линии. В «Метрострое» уточняют, что речь идет не об увольнении, а естественном окончании срочных договоров. Рабочим от этого не легче – вывешенные в соцсетях репортажи поездки в новом поезде премьер-министра Дмитрия Медведева сопровождают гневными и издевательскими комментариями. Тлевшее несколько месяцев раздражение метростроевцев может вылиться в большие неприятности — прямо перед началом чемпионата мира по футболу.

На этот раз проблемы начались в «СМУ-15». Как рассказали «Фонтанке» несколько рабочих, за пару дней до торжественного открытия «Беговой» и «Новокрестовской» им стало известно об увольнении нескольких сотен человек на всех шести участках СМУ (где работало до того момента около тысячи).

«На строительстве станции #Новокрестовская, как многие знают, я проработал 2 года, – пишет у себя «ВКонтакте» горнорабочий Дмитрий. – Открытие станций я бойкотирую по причине массового увольнения более сотни сотрудников «СМУ-15 Метрострой», рабочих и ИТР, моих коллег и друзей, с кем я работал все это время. Информация об увольнении дошла до всех практически внезапно. Никаких компенсаций за расторжение договора, переводов на другие объекты, и даже выплаты заработной платы за последние месяцы, что является грубым нарушением трудового кодекса. Вот такая благодарность со стороны руководства «Метростроя», а так же города, за добросовестный труд. А ведь именно наш «Метрострой» сумел сделать невозможное – завершить строительство двух станций метро к ЧМ-2018 за 2,5 года, когда по технологии на это требуется многим больше. <...> Для меня как для молодого специалиста – это полное разочарование в работе и вообще в сфере деятельности. Так быть не должно, и с людьми так поступать нельзя».

Фамилию свою Дмитрий просит не упоминать. И вообще в отличие от тех рабочих, которые отвоевывали свои заработанные деньги в марте, сегодня люди боятся афишировать свои полные имена. И вообще их называть. Поговаривают о каком-то «черном списке», в который они якобы могут попасть, а значит, потом никуда не устроиться, если начальство их идентифицирует.

Дмитрий рассказывает, что на его участке из 240 человек останется работать на прежних условиях лишь 40-50 человек. Из них большую часть уволят, еще часть — переведут на «две трети зарплаты». Но две трети от примерно пятидесяти тысяч оказываются почему-то суммой от 11 до 17 тысяч. Другие собеседники говорят о 13-14 тысячах, третьи – о 18 тысячах «грязными». Дело в том, что зарплата у метростроевцев сдельно-премиальная, есть тарифная часть (оклад) и выплаты за рабочие наряды. «Раньше получали 50-60, а теперь 15. Из тех, кто остается, одни говорят, что нужно сидеть дома ждать нового объекта, другие говорят, что надо приходить отмечаться, – поясняет Дмитрий. – До этого ходили слухи, что будут переводить на другие объекты. Задержки по зарплате начались в январе. Плюс перестали платить авансы. Сейчас еще не заплатили даже за апрель, по всему «СМУ-15». То есть уже полтора-два месяца сидим без денег. Объясняют, что банки задерживают. Или что заказчики не все в одно время принимают работы».

Данные о количестве увольняемых разнятся. Часть людей говорят, что уходит около 500 человек в сумме со всех участков. Другие утверждают, что на пятом участке из 300 рабочих оставляют 120, на шестом из 160 человек оставляют около 50.

«Из нашего звена из 15-ти остается 5-6 человек, – рассказывает Александр. – И несколько человек, которых оставят на месяц на 11 тысяч. Начальник участка Максим Федоров рассказал, что увольняют 160 по участку, останется 45. Просят уходить по собственному. Ну, можно ругаться, но ради чего? Посадят на 10 тысяч. Естественно, проще уволиться. Работы нет, станции закончены. Может, появится что-то месяца через три. Тем, кто уже уволился, денег не заплатили еще. Один, из Киргизии, уже три дня как уволился, но улететь домой не может, потому что денег нет. Даже за телефон заплатить нет денег».

«Смотришь все эти выпуски новостей, все эти открытия станций. Я строил «Новокрестовскую» с нуля, столько сил отдано, – рассказывает Михаил. – Ни уважения, ни премий, ни зарплат вовремя. Построили в два раза быстрее чем по нормативу, старались, и вот какое отношение. И это во всем — в тех же условиях работы. Души плохие, туалетов нет, переодеваться негде. Сотни рабочих так живут из года в год».

В руководстве «СМУ-15» подтверждают только уход 150 человек. И называют его абсолютно законным. «Никто никого из «Управления-15» не увольнял. Да, есть рабочие, нанятые под конкретный объект – Невско-Василеостровскую линию. Срочные договора с ними действуют по 31 мая текущего года. Таких порядка 150 человек. Срочный договор предполагает работу только на срок, прописанный в договоре, поэтому об увольнении речи и быть не может», – рассказал «Фонтанке» Николай Власов, гендиректор ЗАО «Управление-15 Метрострой» («СМУ-15»). Однако сами рабочие с временными договорами заявляют, что их нанимали не до конца мая, а до конца июня.

«Если бы была возможность продлить договора, мы бы это с удовольствием сделали. Но объемы в связи с окончанием строительства НВЛ сократились, мы просто не сможем обеспечить их работой, – говорит Николай Власов. – На данный момент в нашем СМУ числится 968 человек. Примерно 120 из них – это инженерно-технические работники. 150 человек – это работники, о которых речь шла выше, у которых заканчивается срочный трудовой договор. Еще порядка 30 человек в последнее время ушли по собственному желанию. Это на уровне обычных показателей текучести в нашем СМУ. Оставшийся персонал перераспределяется сейчас на другие объекты: Фрунзенский радиус, Лахтинско-Правобережную и Красносельско-Калининскую линии».

Что касается зарплаты, то выплатить ее оперативно мешает блокировка счетов, заявляет Власов. «Небольшие долги перед налоговой надеемся в ближайшее время погасить, – поясняет он. – И открыть таким образом дорогу платежам по зарплате и всем причитающимся нашим сотрудникам сопутствующим платежам, в том числе, за переработку».

Напомним, на «СМУ-11» в марте невыплаты зарплат в конце концов закончились уголовными делами в отношении руководства и условными сроками. Как уже неоднократно писала «Фонтанка», проблемы с оборотными средствами и зарплатами у подразделений «Метростроя» не новость: банковское сопровождение, обязательное для крупных контрактов, не позволяет им перекидывать средства с одного проекта на другой, а сложная процедура приемки работ может приводить к кассовому разрыву. Именно это и привело к аресту счетов в случае со «СМУ-11». Счета компании тогда блокировали в качестве обеспечительных мер. В вопрос о выплате зарплат и утихомиривании рабочего класса пришлось вмешаться Смольному: вице-губернатор Игорь Албин заявлял, что власти подключали прокуратуру, инспекцию по труду, службу судебных приставов, КРТИ. Тогда эксцесс случился незадолго до выборов президента. Теперь же на носу чемпионат, во время которого внезапные инцидента категорически нежелательны. А напряжение растет. «Меня зовут Мария я супруга сотрудника СМУ-15, ребята все кто может давайте защитим наши права, – такое заявление появилось сегодня в группе «Метростроя» «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.). – Зарплата не выплачивается никому. <...> завтра в 10 утра мне будут звонить продюсеры договариваться о дне съемок что бы дали интервью. Никого не уволят, это общая беда. Прошу кому не все равно свяжитесь со мной».

Елена Зеликова,

«Фонтанка.ру»