«Из Прибалтики в Петербург не то что жить - учиться не едут»

Почему упрощенное гражданство для иностранных студентов идея хорошая, но бесполезная, «Фонтанке» рассказал ректор ИТМО Владимир Васильев.

О том, что Минэкономразвития намерено упростить процедуру получения гражданства для выпускников российских вузов, в ходе Петербургского международного экономического форума рассказал глава ведомства Максим Орешкин. Предполагается, что это поможет устранить нехватку квалифицированных кадров. Президент Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор ИТМО Владимир Васильев уверен, что кадры будут только шириться, если упростить выдачу разрешений на работу. Гражданство при этом давать не обязательно, рассказал «Фонтанке» один из основных кураторов высшей школы региона, совета которого авторы законопроекта забыли спросить.

- Владимир Николаевич, это действительно такая нужная инициатива – давать гражданство талантливым иностранным студентам быстрее, чем всем остальным?

– Насколько я помню, об этом ещё президент говорил. Увеличить вдвое количество иностранных учащихся, и наиболее талантливых оставлять в России. Очевидно, что законопроект, о котором сказал министр, лежит в свете ранних указаний президента. Я пока не видел текст законопроекта, но в целом инициатива хорошая. Потому что закрытие России от талантливых людей – это абсолютно неправильно. Сейчас этим заняты уже не только США, которые имеют колоссальный опыт привлечения иностранных талантов со всего мира и на обучение, и на дальнейшую работу. В этом направлении двинулась уже не только Япония, а это очень важно, но и Корея, и Китай. И даже индусы сейчас наметили точно такую же собственную стратегию. Сначала привлечение студентов, потом относительно льготное трудоустройство поддержкой. В ближайшие годы борьба за людей будет нешуточная. При этом раньше и китайцы, и индусы в основном были донорами в этом смысле.

- На сколько можно сократить время получения гражданства?

– Само оформление гражданства нужно сокращать на срок 2 – 6 месяцев (сейчас эта процедура занимает от одного года. – Прим. ред.). Хотя мне кажется, что если студент выбрал место работы, то сначала, как в США, нужно давать право на работу, так называемую «грин-карту». Не как в Англии покупать гражданство, где это можно сделать за несколько миллионов фунтов. Думаю, что здесь нужно использовать именно американский опыт. Сначала давать право на работу, которое длится 5 – 6 лет. Главное, чтобы человек здесь присутствовал, обучался и работал. А гражданином какой страны он является, это не так важно. Сегодня мы можем привлекать только высококвалифицированных специалистов. Но право на работу должно выдаваться проще. И это важнее, чем гражданство.

- О ком может идти речь в качестве интересантов?

– Если я правильно понимаю, о гражданах каких стран идёт речь в этой идее, то это постсоветские республики. Причём не все. В той же самой Прибалтике, несмотря на то что там много русскоязычного населения, желающих не то что вернуться, но даже учиться крайне мало. Не говоря о том, чтобы работать. И это страны, где очень большая русскоязычная прослойка.

- Как меняется контингент студентов? Иностранцев стало заметно больше?

– За последние 10 лет, примерно с 2009 года, количество иностранных студентов увеличилось почти в два раза. Сейчас в Петербурге их больше 20 000. По России в целом около 300 000, и это тоже примерно вдвое больше, чем лет 10 назад.

- Получение гражданства России по действующим правилам – это отказ от своего гражданства. То есть, если ты киргиз, ты должен отказаться от гражданства Киргизии. Как вы думаете, граждане каких стран откажутся от своего гражданства ради гражданства РФ?

– Вы привели правильный пример. Это именно республики Средней Азии. 50 – 60% – это Средняя Азия. На втором месте после китайцев у нас сегодня – это студенты из Казахстана. Их диаспоры достаточно большие. Потом киргизы, таджики. Из «несоветских» в пятёрку, как всегда, входят студенты с Ближнего Востока – арабские страны, не Израиль. И их число растёт. По Ирану у нас была сотня по России. Сегодня около 1000. В целом примерно рост вдвое за 10 лет. Это Сирия, Ирак и другие, кто имел хорошие контакты с СССР. Вьетнам.

- Не появятся ли у нас шарашкины конторы, которые будут печатать необходимые документы приезжим, чтобы те быстро получали российский паспорт?

– Это обратная сторона медали. Я поэтому и говорю, что порядок не может быть таким простым: приехал учиться и получил паспорт. Иностранного гражданина всё равно надо будет проверять, что называется, в боевых условиях. Как он относится к выполнению заданий, к своей работе, принятие тех или иных ценностей, как минимум корпоративных. Но это не вуз должен решать. Не в вузе должны ему говорить «ты получишь или не получишь гражданство». Это должно происходить дальше, на рынке труда.

- А вузам это не нужно?

– Это вопрос работодателя. Специалист нужен ему, а не тому, кто его учит. Мы же всё это проходили уже в 90-е годы, частично и в «нулевые». Когда люди поступали для получения визы, не появлялись в вузе, занимались коммерцией. А визу им давали на 5 лет. На обучение. Не буду называть, какие это страны. Эта практика резко уменьшилась сегодня, но она, конечно, осталась.

- Допустим, студентам дали право на упрощённое получение гражданства, это приведёт к дополнительной нагрузке на вузы?

– Наверняка. Кто-то должен будет подавать соответствующие документы, отвечать за этих людей. Ясно, что ответственность возложат на нас. Это работа по обоснованию, почему мы подаём документы на конкретного человека. Насколько они обоснованны. Не всегда это будет проходить с первого раза. Но я ещё раз подчеркиваю, что, на мой взгляд, эти вопросы нужно выводить на уровень работодателя.

- Гражданство в ускоренном порядке не приведёт к тому, что в вузах будут одни иностранцы учиться?

– Регулировку никто не отменял. Но есть примеры, где действительно иностранцев большинство. Возьмите Сингапур. Во-первых, там сами вузы стали конкурентоспособными на глобальном рынке. Там сегодня 60% студентов – иностранцы. Около половины преподавателей – иностранцы. В стране живёт столько же человек, сколько в Петербурге, – 5 миллионов. И они реально поднимают экономику Сингапура.

- Так у них и экономика открытая.

– Я об этом и говорю. Мы должны быть конкурентоспособны на глобальном рынке.

- Авторы законопроекта советовались с вами?

– Не помню, чтобы мы с кем-либо обсуждали эти вопросы, хотя, наверное, было бы логично и нас спросить. И сегодня есть отдельные категории иностранцев, которые могут получать гражданство быстрее. Закон о поддержке соотечественников пока не отменяли. И сегодня некоторые студенты подают документы на получение гражданства, так как их родители, рождённые в РСФСР, по распределению уезжали в разные части Союза. Есть такие студенты, кто даже не сам хотел бы получить гражданство России, а помочь родителям вернуться. У меня в ИТМО таких единицы в год проходят. Единицы в общей массе студентов. А это около 10 000 студентов сегодня у нас в университете.

- В каких специальностях были бы полезны иностранцы, которых можно мотивировать упрощённым гражданством?

– Это те направления и сквозные технологии, которые сейчас востребованы по всему миру. Каждый уже говорит о цифровой трансформации. Второе направление, безусловно, связано с ростом населения и нехваткой продовольствия. Это биотехнологии. То есть информационка и биотехнологии. Но это я говорю о передовых направлениях.

- А что из классических направлений сегодня проседает, что можно было бы закрыть иностранными специалистами?

– Вся тяжелая промышленность. Машиностроение, металлургия. Там конкурсы в вузах небольшие. Не хотят идти учиться на тяжелое производство с классическими технологиями. Нероботизированные направления промышленности. И не думаю, что это можно существенно скорректировать иностранцами. Надо менять сам технологический уклад. Делать отрасль привлекательной для молодёжи. Современной, роботизированной.

- Так станков-то новых не делают у нас.

– О том и речь. Если мы говорим о рывке, то нужно говорить о конкурентоспособных продуктах и решениях. А у нас даже импортозамещение пошло в другую сторону. Решили закрывать рынок, чтобы быть конкурентоспособными на своей территории. А должна быть продукция конкурентоспособная, или услуга, или технология. В той же связи у нас сегодня всё более-менее нормально. Хотя в своё время многие говорили, что не сделать никогда. Ничего, справились вроде бы. Говорим с вами по мобильному.

- Правительство прорабатывает некую систему баллов, которая позволит взрослым людям, не студентам, также претендовать на упрощённый порядок получения гражданства. На ваш взгляд, какой специалист ценнее?

– Конечно, взрослый. Тот, кто имеет опыт работы. Он тогда сможет привнести ту культуру работы, которая есть в стране, где он уже работал.

- Получается, что идея давать гражданство талантливым иностранным студентам хорошая, но толку в ней мало, так как начинать надо не с этого.

– Идея сама по себе крайне плодотворная. Но механизмы должны быть другими. Должна быть проверка важности и нужности, какой вклад внесёт человек. Поэтому и нужно разрешение на работу. Министерство экономического развития как идеолог – это хорошо, но над этой темой должны работать и все остальные. Министерство образования, миграционные службы и так далее. Сегодня сложности оформления на работу высококвалифицированных специалистов, которых мы приглашаем, становятся просто запредельными. Количество справок и так далее. Бюрократическая часть нарастает. Во всех сферах, к сожалению. Нужно отработать конкретный механизм не строительства барьеров, а их преодоления.

Беседовал Николай Нелюбин,

специально для «Фонтанки.ру»