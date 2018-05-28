«Из Прибалтики в Петербург не то что жить - учиться не едут»

Еще
22:46 28.05.2018
Новость часа
21:16
Обиженному водителю «Хаммера» не собираются прощать «депутатство»
Пришлите свою новость!
22:26
Ростуризм предупредил о вспышке лихорадки Денге в Сингапуре и Вьетнаме
22:16
Призыв уральского депутата знать меру в помощи младенцам и инвалидам возмутил партию власти
22:06
ФАС удалила сообщение о предупреждении «Роснефти»
21:56
Попавшему под троллейбус на Невском на помощь пришел ОМОН
21:44
На Стачек пассажирку мотоцикла отправили в больницу после ДТП с машиной Росгвардии
21:34
Россия и Коста-Рика подписании Соглашения об отмене виз для граждан
21:16
Обиженному водителю «Хаммера» не собираются прощать «депутатство»
21:10
«Партия Роста» подала документы о проведении референдума по статусу парка Интернационалистов
20:45
Троицкий мост замерцает на свой юбилей
20:18
Фестиваль ЗСД: беги и смотри
20:12
Бывший опер-«важняк» обвиняется в квартирном мошенничестве на 30 миллионов
20:05
“Фонтанка” за 60 секунд — 28 мая
19:45
Сорокин выпустит книгу с рассказом о Серебренникове
19:29
Минпромторг предупредил о риске роста незаконного оборота алкоголя и сигарет при повышении акцизов
19:18
Жириновский вступился за Харви Вайнштейна
19:04
Меркель сравнила пошлины США с дамокловым мечом
18:50
Осужденный по «делу 26 марта» Станислав Зимовец объявил голодовку в поддержку Олега Сенцова
18:42
«Что за группа была?»: Стажер полиции в Петербурге не признал БГ
18:33
Новый министр снимет с российских спасателей оранжевые береты
18:22
Президент Парагвая ушел в отставку
18:16
Суд продлил аресты братьев Магомедовых
18:03
Путин изменил Совбез
17:56
Сломанный палец полицейского оценили в 3 года и 1 месяц лишения свободы условно
17:51
СМИ: Абрамович стал израильтянином
17:46
В Финляндии побит исторический рекорд по продолжительности жары
17:32
В квартиры Адмиралтейского района вернули отопление
17:28
Таджикским студентам и школьникам запретили учиться за рубежом без спецразрешения
17:18
Названия машин проекта «Кортеж» станут товарными знаками
17:14
РФПЛ ввела запрет на проведение домашних матчей на поле соперника
17:03
ЕС может отказаться от дизельного топлива через несколько лет
16:58
Роскомнадзор нашел способ заблокировать Telegram: он прислал угрожающее письмо Apple
16:53
Аренда для чайников: чиновники расскажут бизнесменам, как получить городское помещение
16:50
В деле об убийстве «обнальщика» Родионова появился задержанный
16:46
«Классику на Дворцовой» услышали 300 тысяч человек
16:43
Картина Репина «Иван Грозный и его сын Иван» вернётся в экспозицию в специальной капсуле
16:38
Петербургские поисковики передали в Финляндию останки финского солдата
16:34
В Петербурге готовят к передаче в суд дело священника, чья дочь умерла от нелеченой ВИЧ-инфекции
16:25
США грозятся завалить Китай нефтью и газом
16:04
В Пушкине обиженный «Хаммер» пытался раздавить легковушку
16:00
Путин слетает в Австрию
15:58
ЗСД ставит рекорды и готовится к увеличению трафика
15:40
В "Уфе" уже называют сменщика Сергею Семаку
15:35
ФАС отстояла свои три буквы
15:31
«Дэдпул» отбросил в прокате «Хана Соло» с «Черновиком»
15:26
За пять дней бензин в России подорожал на 76 - 79 копеек
15:22
СМИ: Муфтият отлучил главу Ингушетии от мусульманской общины
15:16
«Беговая» и «Новокрестовская» приняли уже более 55 тысяч пассажиров
15:12
За взятки осуждены петербургские гаишники, их ждут колонии
15:09
Летчика, погибшего при защите Ленинграда, похоронят у Экспофорума
14:57
Начальник МЧС по Кемеровской области был в «Зимней вишне» лишь раз — зашел за чебуреками
14:54
На Лётчика Пилютова полыхала лоджия многоэтажного дома
14:46
ЕС запретит ватные палочки и соломинки для коктейлей
14:40
Неслышащие петербургские спортсмены завоевали 11 медалей в спортивном ориентировании
14:39
Путин временно назначил главой Якутии Айсена Николаева
14:30
На Туристской погибла выпавшая из окна школьница
14:26
В «Культурный выходной» более 2500 человек пришли в Михайловский замок
14:19
Президент Италии предложил возглавить правительство Карло Коттарелли
14:15
После Дня города из центра вывезли больше 14 КамАЗов мусора
14:08
Тереза Мэй постеснялась встречаться с Дональдом Трампом на глазах жителей Лондона
14:03
«Бомба» в коробке стоила посетителю «Пятерочки» года жизни под присмотром
13:55
Новгородского должника предал собственный кот
13:39
Путин отставил Печеного от Магаданской области
13:33
Финн лишился яиц на российской границе
13:19
Глава РФПЛ: «Зенит» превзошел по посещаемости все ведущие лиги Европы
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
28.05.2018 19:42

«Из Прибалтики в Петербург не то что жить - учиться не едут»

Почему упрощенное гражданство для иностранных студентов идея хорошая, но бесполезная, «Фонтанке» рассказал ректор ИТМО Владимир Васильев.
«Из Прибалтики в Петербург не то что жить - учиться не едут»
Владимир Васильев, фото - Александр Николаев/Интерпресс

О том, что Минэкономразвития намерено упростить процедуру получения гражданства для выпускников российских вузов, в ходе Петербургского международного экономического форума рассказал глава ведомства Максим Орешкин. Предполагается, что это поможет устранить нехватку квалифицированных кадров. Президент Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор ИТМО Владимир Васильев уверен, что кадры будут только шириться, если упростить выдачу разрешений на работу. Гражданство при этом давать не обязательно, рассказал «Фонтанке» один из основных кураторов высшей школы региона, совета которого авторы законопроекта забыли спросить.

- Владимир Николаевич, это действительно такая нужная инициатива – давать гражданство талантливым иностранным студентам быстрее, чем всем остальным?

– Насколько я помню, об этом ещё президент говорил. Увеличить вдвое количество иностранных учащихся, и наиболее талантливых оставлять в России. Очевидно, что законопроект, о котором сказал министр, лежит в свете ранних указаний президента. Я пока не видел текст законопроекта, но в целом инициатива хорошая. Потому что закрытие России от талантливых людей – это абсолютно неправильно. Сейчас этим заняты уже не только США, которые имеют колоссальный опыт привлечения иностранных талантов со всего мира и на обучение, и на дальнейшую работу. В этом направлении двинулась уже не только Япония, а это очень важно, но и Корея, и Китай. И даже индусы сейчас наметили точно такую же собственную стратегию. Сначала привлечение студентов, потом относительно льготное трудоустройство поддержкой. В ближайшие годы борьба за людей будет нешуточная. При этом раньше и китайцы, и индусы в основном были донорами в этом смысле.

- На сколько можно сократить время получения гражданства?

– Само оформление гражданства нужно сокращать на срок 2 – 6 месяцев (сейчас эта процедура занимает от одного года. – Прим. ред.). Хотя мне кажется, что если студент выбрал место работы, то сначала, как в США, нужно давать право на работу, так называемую «грин-карту». Не как в Англии покупать гражданство, где это можно сделать за несколько миллионов фунтов. Думаю, что здесь нужно использовать именно американский опыт. Сначала давать право на работу, которое длится 5 – 6 лет. Главное, чтобы человек здесь присутствовал, обучался и работал. А гражданином какой страны он является, это не так важно. Сегодня мы можем привлекать только высококвалифицированных специалистов. Но право на работу должно выдаваться проще. И это важнее, чем гражданство.

- О ком может идти речь в качестве интересантов?

– Если я правильно понимаю, о гражданах каких стран идёт речь в этой идее, то это постсоветские республики. Причём не все. В той же самой Прибалтике, несмотря на то что там много русскоязычного населения, желающих не то что вернуться, но даже учиться крайне мало. Не говоря о том, чтобы работать. И это страны, где очень большая русскоязычная прослойка.

- Как меняется контингент студентов? Иностранцев стало заметно больше?

– За последние 10 лет, примерно с 2009 года, количество иностранных студентов увеличилось почти в два раза. Сейчас в Петербурге их больше 20 000. По России в целом около 300 000, и это тоже примерно вдвое больше, чем лет 10 назад.

- Получение гражданства России по действующим правилам – это отказ от своего гражданства. То есть, если ты киргиз, ты должен отказаться от гражданства Киргизии. Как вы думаете, граждане каких стран откажутся от своего гражданства ради гражданства РФ?

– Вы привели правильный пример. Это именно республики Средней Азии. 50 – 60% – это Средняя Азия. На втором месте после китайцев у нас сегодня – это студенты из Казахстана. Их диаспоры достаточно большие. Потом киргизы, таджики. Из «несоветских» в пятёрку, как всегда, входят студенты с Ближнего Востока – арабские страны, не Израиль. И их число растёт. По Ирану у нас была сотня по России. Сегодня около 1000. В целом примерно рост вдвое за 10 лет. Это Сирия, Ирак и другие, кто имел хорошие контакты с СССР. Вьетнам.

- Не появятся ли у нас шарашкины конторы, которые будут печатать необходимые документы приезжим, чтобы те быстро получали российский паспорт?

– Это обратная сторона медали. Я поэтому и говорю, что порядок не может быть таким простым: приехал учиться и получил паспорт. Иностранного гражданина всё равно надо будет проверять, что называется, в боевых условиях. Как он относится к выполнению заданий, к своей работе, принятие тех или иных ценностей, как минимум корпоративных. Но это не вуз должен решать. Не в вузе должны ему говорить «ты получишь или не получишь гражданство». Это должно происходить дальше, на рынке труда.

- А вузам это не нужно?

– Это вопрос работодателя. Специалист нужен ему, а не тому, кто его учит. Мы же всё это проходили уже в 90-е годы, частично и в «нулевые». Когда люди поступали для получения визы, не появлялись в вузе, занимались коммерцией. А визу им давали на 5 лет. На обучение. Не буду называть, какие это страны. Эта практика резко уменьшилась сегодня, но она, конечно, осталась.

- Допустим, студентам дали право на упрощённое получение гражданства, это приведёт к дополнительной нагрузке на вузы?

– Наверняка. Кто-то должен будет подавать соответствующие документы, отвечать за этих людей. Ясно, что ответственность возложат на нас. Это работа по обоснованию, почему мы подаём документы на конкретного человека. Насколько они обоснованны. Не всегда это будет проходить с первого раза. Но я ещё раз подчеркиваю, что, на мой взгляд, эти вопросы нужно выводить на уровень работодателя.

- Гражданство в ускоренном порядке не приведёт к тому, что в вузах будут одни иностранцы учиться?

– Регулировку никто не отменял. Но есть примеры, где действительно иностранцев большинство. Возьмите Сингапур. Во-первых, там сами вузы стали конкурентоспособными на глобальном рынке. Там сегодня 60% студентов – иностранцы. Около половины преподавателей – иностранцы. В стране живёт столько же человек, сколько в Петербурге, – 5 миллионов. И они реально поднимают экономику Сингапура.

- Так у них и экономика открытая.

– Я об этом и говорю. Мы должны быть конкурентоспособны на глобальном рынке.

- Авторы законопроекта советовались с вами?

– Не помню, чтобы мы с кем-либо обсуждали эти вопросы, хотя, наверное, было бы логично и нас спросить. И сегодня есть отдельные категории иностранцев, которые могут получать гражданство быстрее. Закон о поддержке соотечественников пока не отменяли. И сегодня некоторые студенты подают документы на получение гражданства, так как их родители, рождённые в РСФСР, по распределению уезжали в разные части Союза. Есть такие студенты, кто даже не сам хотел бы получить гражданство России, а помочь родителям вернуться. У меня в ИТМО таких единицы в год проходят. Единицы в общей массе студентов. А это около 10 000 студентов сегодня у нас в университете.

- В каких специальностях были бы полезны иностранцы, которых можно мотивировать упрощённым гражданством?

– Это те направления и сквозные технологии, которые сейчас востребованы по всему миру. Каждый уже говорит о цифровой трансформации. Второе направление, безусловно, связано с ростом населения и нехваткой продовольствия. Это биотехнологии. То есть информационка и биотехнологии. Но это я говорю о передовых направлениях.

- А что из классических направлений сегодня проседает, что можно было бы закрыть иностранными специалистами?

– Вся тяжелая промышленность. Машиностроение, металлургия. Там конкурсы в вузах небольшие. Не хотят идти учиться на тяжелое производство с классическими технологиями. Нероботизированные направления промышленности. И не думаю, что это можно существенно скорректировать иностранцами. Надо менять сам технологический уклад. Делать отрасль привлекательной для молодёжи. Современной, роботизированной.

- Так станков-то новых не делают у нас.

– О том и речь. Если мы говорим о рывке, то нужно говорить о конкурентоспособных продуктах и решениях. А у нас даже импортозамещение пошло в другую сторону. Решили закрывать рынок, чтобы быть конкурентоспособными на своей территории. А должна быть продукция конкурентоспособная, или услуга, или технология. В той же связи у нас сегодня всё более-менее нормально. Хотя в своё время многие говорили, что не сделать никогда. Ничего, справились вроде бы. Говорим с вами по мобильному.

- Правительство прорабатывает некую систему баллов, которая позволит взрослым людям, не студентам, также претендовать на упрощённый порядок получения гражданства. На ваш взгляд, какой специалист ценнее?

– Конечно, взрослый. Тот, кто имеет опыт работы. Он тогда сможет привнести ту культуру работы, которая есть в стране, где он уже работал.

- Получается, что идея давать гражданство талантливым иностранным студентам хорошая, но толку в ней мало, так как начинать надо не с этого.

– Идея сама по себе крайне плодотворная. Но механизмы должны быть другими. Должна быть проверка важности и нужности, какой вклад внесёт человек. Поэтому и нужно разрешение на работу. Министерство экономического развития как идеолог – это хорошо, но над этой темой должны работать и все остальные. Министерство образования, миграционные службы и так далее. Сегодня сложности оформления на работу высококвалифицированных специалистов, которых мы приглашаем, становятся просто запредельными. Количество справок и так далее. Бюрократическая часть нарастает. Во всех сферах, к сожалению. Нужно отработать конкретный механизм не строительства барьеров, а их преодоления.

Беседовал Николай Нелюбин,
специально для «Фонтанки.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Эталон»
28.05.2018 17:45

Талисман Группы «Эталон» Рыжий Кот поздравил петербуржцев с Днем города

В минувшее воскресенье, 27 мая 2018 года, талисман Группы «Эталон» Рыжий Кот принял участие в праздновании Дня рождения Санкт-Петербурга. Гуляя по центру Северной столицы, он поздравлял жителей и гостей города.
ГК "КВС"
28.05.2018 16:33

«День соседей КВС» в Ясно.Янино

26 мая в ЖК «Ясно.Янино» прошел первый большой праздник «День соседей КВС» для жителей микрорайона. Дата была выбрана неслучайно – во всех странах мира в последние выходные мая отмечают Международный день соседей
Компания «Строительный трест»
28.05.2018 13:14

Марафон, танцы, состязания и пантомимы: вместе с компанией «Строительный трест»

В 315-й день рождения Санкт-Петербурга сотрудники компании «Строительный трест» приняли участие в праздничной программе в Парке 300-летия.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Призыв уральского депутата знать меру в помощи младенцам и инвалидам возмутил партию власти
Жириновский вступился за Харви Вайнштейна
Новый министр снимет с российских спасателей оранжевые береты
СМИ: Абрамович стал израильтянином
Таджикским студентам и школьникам запретили учиться за рубежом без спецразрешения
Роскомнадзор нашел способ заблокировать Telegram: он прислал угрожающее письмо Apple
Картина Репина «Иван Грозный и его сын Иван» вернётся в экспозицию в специальной капсуле
СМИ: Муфтият отлучил главу Ингушетии от мусульманской общины
Тереза Мэй постеснялась встречаться с Дональдом Трампом на глазах жителей Лондона
Бастрыкин на съезде омбудсменов: Теракт в Ленинграде был совершен при помощи «Инстаграма»
«Из Прибалтики в Петербург не то что жить - учиться не едут»
Выиграть «Нацбест» и оплатить ипотеку
Россию не наказать за сбитый «Боинг»
Как «Фонтанка» сходила на ПМЭФ-вечеринку от «РЖД»
«Когда Путин стал президентом, возле нашего клуба асфальт положили»
«Кто оскорбит мостростроителей, с тем разберутся»
Петербургу аукнулись хабаровские живодерки
Санкции не лишат Вексельберга яиц Фаберже
«Торговая война» США и Китая мимо России. Пока
Внутренний полицейский туризм из заброшенного детского лагеря
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Фестиваль ЗСД: беги и смотри

Сергей Загацкий / https://vk.com/kuuterselka

Петербургские поисковики передали в Финляндию останки финского солдата

«Классику на Дворцовой» услышали 300 тысяч человек

Новости компаний
ГК «Эталон»
28.05.2018 17:45
Талисман Группы «Эталон» Рыжий Кот поздравил петербуржцев с Днем города
В минувшее воскресенье, 27 мая 2018 года, талисман Группы «Эталон» Рыжий Кот принял участие в праздновании Дня рождения Санкт-Петербурга. Гуляя по центру Северной столицы, он поздравлял жителей и гостей города.
ГК "КВС"
28.05.2018 16:33
«День соседей КВС» в Ясно.Янино
26 мая в ЖК «Ясно.Янино» прошел первый большой праздник «День соседей КВС» для жителей микрорайона. Дата была выбрана неслучайно – во всех странах мира в последние выходные мая отмечают Международный день соседей
Компания «Строительный трест»
28.05.2018 13:14
Марафон, танцы, состязания и пантомимы: вместе с компанией «Строительный трест»
В 315-й день рождения Санкт-Петербурга сотрудники компании «Строительный трест» приняли участие в праздничной программе в Парке 300-летия.
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
28.05.2018 10:47
«Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов в Тбилиси
Теперь из Санкт-Петербурга можно улететь в Тбилиси три раза в неделю
Setl City
25.05.2018 18:13
Только два дня в «Петербургской Недвижимости» - скидки на квартиры
«Петербургская Недвижимость» предлагает провести ближайшие выходные с максимальной пользой и выгодой. Только два дня, 26 и 27 мая, во всех офисах продаж при покупке квартиры в жилых комплексах комфорт-класса Setl City действует дополнительная скидка 50 000 рублей
Магазин КЕЙ
25.05.2018 13:24
Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ
Наверное, ни для кого уже не секрет, что современный цифровой телевизор довольно далеко ушел от своего аналогового предка. Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений
ГК «ЦДС»
25.05.2018 12:51
Группа ЦДС заключила первую сделку с привлечением «Семейной ипотеки»
Группа ЦДС заключила первую сделку с привлечением субсидированного ипотечного кредита со ставкой 6%. Средства предоставлены банком «ДельтаКредит».
СК «Полис Групп»
24.05.2018 19:40
СК «Полис Групп» развивает социальную инфраструктуру в Ленобласти
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин выразил благодарность компании «Полис Групп» за участие в развитии социальной инфраструктуры 47-го региона
ГК «ЦДС»
24.05.2018 11:58
Группа ЦДС примет участие в создании учебного квартала в Кудрово
В составе учебного квартала в Кудрово будут построены школа на 825 учеников и два детских сада – на 190 и 265 мест. Проектирование объектов начнется летом 2018 года.
Фото предоставлено: http://mscpressarea.com/en_INT/image-bank
24.05.2018 11:12
Из Питера – плыть. Компания PAC GROUP рассказывает о морских круизах
Морские круизы из Санкт-Петербурга – это захватывающее путешествие в формате «все включено» на борту пятизвездочного лайнера со множеством развлечений, а также возможность увидеть сразу несколько стран
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.