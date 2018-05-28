Минпромторг предупредил о риске роста незаконного оборота алкоголя и сигарет при повышении акцизов

Повышение акцизов на сигареты и крепкий алкоголь может привести к росту незаконного оборота этих товаров.

Это сообщили RNS в пресс-службе Минпромторга 28 мая, комментируя информацию об инициативе Минздрава ежегодно увеличивать акцизы на крепкий алкоголь и сигареты до 2020 года на 10% и 20% в год соответственно.

«На сегодняшний день Минпромторг России не получал предложения Минздрава по увеличению акцизов на крепкий алкоголь и сигареты. В то же время повышение акцизов на данные товары может привести к увеличению незаконного оборота этой продукции», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно о том, что Минздрав предложил индексировать акцизы на крепкий алкоголь и сигареты минимум на 10% и 20% в год, соответственно, до 2020 года.

Сейчас ставка акциза на крепкий алкоголь составляет 523 рубля за литр спирта. Она заморожена до 2020 года, затем ее должны увеличить на 4%, до 544 рублей. Акциз на сигареты — 2,1 тысячи рублей за 1000 штук. К 2021 году его поднимут трижды, в общей сложности почти на 26%, до 2,6 тысячи рублей.