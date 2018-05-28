Меркель сравнила пошлины США с дамокловым мечом

Евросоюз готов защищать свои интересы в споре с США о пошлинах на металлы, заявила в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель 28 мая.

По её словам, ЕС готов к переговорам, но «не когда над Европой навис дамоклов меч», поэтому подготовлены «определенные меры».

«Мы на всякий случай в ВТО представили определенные меры, которые мы с нашей стороны бы применили», — цитирует Меркель ТАСС. «Мы, как и прежде, надеемся, что нам не придется их применять», — отметила Меркель.

В начале марта президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные — на ввоз алюминия. В Евросоюзе с сожалением встретили это решение и пообещали дать «решительный» ответ. В настоящее время Вашингтон отложил введение пошлин, оно должно вступить в силу с 1 июня.