Осужденный по «делу 26 марта» Станислав Зимовец объявил голодовку в поддержку Олега Сенцова

Станислав Зимовец, осужденный на 2,5 года колонии по «делу 26 марта», объявил бессрочную голодовку в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской колонии с 14 мая.

Как рассказала адвокат Светлана Сидоркина, Зимовец начал голодовку 28 мая. Совпадают ли его требования с требованиями Сенцова об освобождении украинцев, которые находятся в заключении в России, не уточняется, пишет "Медуза".

Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке терактов в Крыму, требует от российских властей освобождения 64 украинцев, которых считает политзаключенными (при этом не говоря о собственном освобождении).

Станислава Зимовца осудили за применение насилия к сотруднику Росгвардии на протестной акции 26 марта в Москве. Он не отрицал, что во время акции бросил кусок кирпича, но утверждал, что не целился в представителя власти. Антикоррупционные протесты 26 марта 2017 года прошли в десятках городов России. Поводом для выхода людей на улицы стал фильм-расследование главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о председателе правительства Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон».