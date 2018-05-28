Новый министр снимет с российских спасателей оранжевые береты

Несколько приказов бывшего главы МЧС Владимира Пучкова отменены новым руководством ведомства. Внутри министерства ожидаются серьёзные изменения, касающиеся как формы, так и содержания.

О нововведениях сотрудникам объявили на селекторном совещании в минувшую пятницу. Подробности рассказал «Фонтанке» источник в центральном аппарате 28 мая.

Начало новое руководство министерства с форменных преобразований. Сотрудникам вернули фуражку в качестве головного убора вместо оранжевого берета. Береты стали обязательной формой одежды при министре Владимире Пучкове. Этот предмет одежды не завоевал популярности.

«К берету относились уважительно. Но в повседневной форме – в кителе и в туфлях – это уже моветон. Это как одеть кроссовки к коктейльному платью», — сказал собеседник.

По его словам, главный вопрос, который сейчас рассматривается, — это приведение ведомства в нормативный вид. Это касается как кадрового состава (нехватка сотрудников по России выросла до 60 тысяч человек), так и материального обеспечения. Регионы смогут сами решать вопросы, связанные со штатом. Ранее даже перемещение рядового сотрудника нужно было согласовывать с центральной аттестационной комиссией.

Как отметил источник, реформы Пучкова привели пожарную охрану к критическому положению. Служба фактически оказалась разваленной.

«Трагедия в «Зимней вишне» стала жирной точкой реформ, которые проводил господин Пучков последние шесть лет», — отметил он.

Перемены, по его словам, в МЧС восприняли положительно. Проблемы ведомства обсудят в рамках международного салона «Комплексная безопасность-2018», который пройдет в Ногинске 6–8 июня.

Напомним, Владимир Пучков не вошел в состав нового правительства. Должность главы МЧС получил бывший замдиректора ФСБ Евгений Зиничев.