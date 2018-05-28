Суд продлил аресты братьев Магомедовых

Тверской районный суд Москвы в понедельник продлил арест совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова до 5 августа.

«Суд считает необходимым удовлетворить ходатайство следствия. Продлить срок содержания... на два месяца шесть суток, то есть до 5 августа», — сказал судья 28 мая.

Также суд на аналогичный срок продлил арест брата Зиявудина — Магомеда Магомедова, и владельца компании «Интекс» Артура Максидова.

Совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также экс-глава входящей в группу компании «Интекс» Артур Максидов были арестованы в конце марта.​ Их обвиняют в организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств. В деле есть информация о шести эпизодах мошенничества и одной растрате, общая сумма ущерба — 2,5 млрд рублей. Два эпизода связаны со строительством объектов к чемпионату мира по футболу, в том числе «Санкт-Петербург Арены».

Банковские счета совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедова арестованы по решению Тверского суда.