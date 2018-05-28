Путин изменил Совбез

Президент России Владимир Путин изменил состав Совета безопасности страны, говорится в указе, размещенном на официальном сайте Кремля 28 мая.

Согласно документу, в состав Совета безопасности введен глава МЧС Евгений Зиничев.

Из Совбеза исключены экс-глава МЧС Владимир Пучков и вице-премьер Алексей Гордеев.

Министром по ГО и ЧС в новом правительстве стал 18 мая Евгений Зиничев — заместитель главы ФСБ. Его кандидатуру в новое правительство представил 18 мая Владимиру Путину премьер-министр Дмитрий Медведев.

Евгению Зиничеву 51 год. Он родился в Ленинграде, служил на Северном флоте и в ФСБ. Возглавлял региональное управление ведомства в Калининградской области и даже 70 дней был и.о. губернатора. До этого в 2006—2015 годах он работал в личной охране службы безопасности президента, ФСО и всегда был близок к Владимиру Путину.

Шесть лет работы в МЧС Владимира Пучкова вылились в череду трагедий: страшное наводнение в Крымске в 2012 году, пожары в психдиспансерах, гибель школьников на Сяморезе, а также пожары в торговых центрах Казани и Кемерово, унесшие жизни десятков человек. Исправлять ситуацию придется уже его преемнику.