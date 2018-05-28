Сломанный палец полицейского оценили в 3 года и 1 месяц лишения свободы условно

Ленинский районный суд Петербурга оценил сломанный палец полицейского в 3 года и 1 месяц лишения свободы условно, передает 28 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Подсудимый Алексей Антасов встретил старшего участкового уполномоченного полиции в январе 2018 года в хостеле на Можайской, куда тот приехал, чтобы препроводить мелко хулиганящего Антасова в отдел. В ответ на приглашение проследовать в указанном направлении Антасов сначала оскорбил представителя власти «грубой унизительной нецензурной бранью», а потом и вовсе повалил на пол и схватил за пальцы. Как говорится в материалах дела, подсудимый стал их проворачивать, в результате чего «произошло запредельное (превышающее объем физиологического) движение в дистальном межфаланговом суставе 2-го пальца правой кисти». Пальцу был причинен закрытый перелом, а сотруднику полиции – вред здоровью средней тяжести, а также физическая боль и моральные страдания. Антасов вину признал. Гражданский иск по делу не заявлен.

Суд назначил наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.