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Общество
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28.05.2018 17:51

СМИ: Абрамович стал израильтянином

Российский бизнесмен Роман Абрамович прилетел в Тель-Авив и получил израильский паспорт.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местное интернет-издание "Уай-нет" 28 мая. Несколько часов назад российский миллиардер на своем частном самолете приземлился в аэропорту Бен-Гурион и получил израильское удостоверение личности", — утверждает издание, выходящее на иврите.

"Миллиардер прошел в терминал на общих основаниях — к помещению, где оформляют прибывших репатриантов. Там ему были выписаны удостоверение нового репатрианта ("теудат-оле") и удостоверение личности ("теудат-зеут")", — пишет аффилированный с "Уай-нет" русскоязычный интернет-ресурс "Вести", первым сообщивший о приезде Абрамовича.

Слухи о возможной иммиграции Абрамовича в Израиль, где он имеет право на гражданство в силу еврейского происхождения, пошли после того, как стало известно о трудностях, возникших у него с продлением британской визы. Срок действия инвестиционной визы Абрамовича закончился в апреле, а в тот момент он находился за пределами Великобритании. В результате, как утверждает Daily Telegraph, олигарх будет получать новую визу по жесткой процедуре, введенной в 2015 году, которая предполагает обоснование законного происхождения доходов. Этой ситуации удалось бы избежать в случае подачи документов во время нахождения в стране, когда визу можно было просто продлить. Виза инвестора Tier 1 выдается на 40 месяцев.

Ранее сообщалось, что комитет по международным делам британского парламента разработал меры, которые должны помочь Лондону бороться с отмыванием денег российскими бизнесменами, а также оказать влияние на политику Владимира Путина. Для следующего санкционного удара были выбраны российские миллиардеры, которые, по мнению комитета парламента, связаны с Кремлем.


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