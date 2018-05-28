Преступный транспорт в центре Петербурга выдал себя громкой музыкой

Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга автомобиль, находящийся в розыске, сообщает 28 мая пресс-служба УВО войск национальной гвардии.

Инцидент произошёл минувшим вечером, 27 мая, около 21 часа. Находясь на маршруте патрулирования, правоохранители получили информацию о том, что во дворе дома 83/35 по проспекту Римского-Корсакова в «Шевроле Ланосе» кто-то громко слушает музыку, нарушая общественный порядок. Автомобиль нашли быстро, в салоне сидел 26-летний мужчина. У него попросили документы, а машину проверили по базе данных. Оказалось, что она числится в федеральном розыске по Красногвардейскому району как преступный автотранспорт.

Мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в первый отдел полиции. Проводится проверка.