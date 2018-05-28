Талисман Группы «Эталон» Рыжий Кот поздравил петербуржцев с Днем города

В минувшее воскресенье, 27 мая 2018 года, талисман Группы «Эталон» Рыжий Кот принял участие в праздновании Дня рождения Санкт-Петербурга. Гуляя по центру Северной столицы, он поздравлял жителей и гостей города.

Адмиралтейство, Александровский сад, Медный Всадник, Невский проспект, Храм Спаса-на-Крови, Михайловский сад – маршрут Рыжего Кота включал в себя городские достопримечательности и любимые места жителей Санкт-Петербурга.

Рыжий Кот дарил прохожим воздушные шары и памятные сувениры, а самые юные участники праздника получили от него в подарок детские книги «Когда я вырасту, я буду строить дома». Рыжего Кота повсюду встречали улыбками, а он с удовольствием фотографировался со всеми желающими и делился с петербуржцами хорошим настроением.

Санкт-Петербург был основан по указу Петра I 27 мая 1703 года. В этом году городу на Неве исполнилось 315 лет.

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