Группа «Эталон» - активный участник ПМЭФ-2018

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, приняла активное участие в Петербургском Международном Экономическом Форуме.

Уже в третий раз ПМЭФ был проведен в крупнейшем в Восточной Европе конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум», генеральным подрядчиком строительства которого выступала компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Топ-менеджеры Группы посетили пленарные заседания, деловые сессии и провели ряд переговоров. Кроме того, в этом году Группа «Эталон» представила на ПМЭФ имиджевый стенд, на котором все участники Форума могли ознакомиться с объектами Компании и её деятельностью.

«В этом году мы наблюдаем на Форуме значительное оживление и большое количество участников из разных стран. В рамках ПМЭФ мы провели множество встреч, практически все – с иностранными инвесторами, что свидетельствует о росте интереса к российскому бизнесу и его большом потенциале», – подчеркнул Дмитрий Кашинский, Генеральный директор Группы «Эталон».

Руководство Компании участвует в ПМЭФ каждый год, поскольку Форум служит хорошим индикатором отношения международного бизнес-сообщества к российскому рынку, а Группа «Эталон» является публичной компанией, в 2011 году вышедшей на IPO.

«Ключевой темой ПМЭФ-2018 стала идея создания «экономики доверия». Надеюсь, что в этом году российский и международный бизнес, равно как и государственные структуры будут предпринимать необходимые меры, чтобы эту идею воплотить. Могу с уверенностью сказать, что Группа «Эталон» в работе с иностранными партнерами и инвесторами придерживается принципов прозрачности и выстраивает доверительные отношения, что благотворно сказывается на бизнесе. Так, в 2017 году инвесторы, абсолютное большинство которых иностранные, приобрели ценных бумаг Группы «Эталон» практически на 20 млрд рублей», – прокомментировал Кирилл Багаченко, Главный финансовый директор Группы «Эталон».

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