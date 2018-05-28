На Вербной машина ДПС получила «в глаз»

Машина ДПС попала в аварию на Вербной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга днём 28 мая, сообщают очевидцы в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По их словам, около перекрёстка с улицей Маршала Новикова столкнулись служебный «Форд» и «Мерседес», выезжающий с прилегающий территории.

«Говорят, он стоял, высунув капот, и его подбил «Фокус» ДПС», – рассказывает Юра в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» подтвердили факт ДТП. Около 16 часов служебный «Форд Фокус» столкнулся с выезжающим с прилегающей территории «Мерседесом» под управлением мужчины 1981 года рождения. Никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.