В Финляндии побит исторический рекорд по продолжительности жары

Впервые за историю наблюдений (с 1959 года) 28 мая побит рекорд по продолжительности жары в мае. Понедельник стал 13-м днём подряд, когда в Суоми фиксировали температуру выше +25 градусов. Об этом сообщает Метеорологический институт Финляндии.

Публикация от Gyula Takács (@t_gy_) 21 Май 2018 в 10:54 PDT

В последний раз 12 дней подряд воздух прогревался так же сильно в 1984 году.

Публикация от Allas Sea Pool (@allasseapool) 26 Май 2018 в 8:01 PDT

Из-за продолжительной жары в Финляндии бушуют пожары. МВД предупредило о высоком риске возгораний, Управление лесного хозяйства запретило разводить костер даже в специально отведенных для этого местах.

Согласно прогнозу, впереди ещё несколько жарких дней, после чего станет чуть прохладнее, к конце недели возможны дожди.