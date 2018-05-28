В Финляндии побит исторический рекорд по продолжительности жары
Впервые за историю наблюдений (с 1959 года) 28 мая побит рекорд по продолжительности жары в мае. Понедельник стал 13-м днём подряд, когда в Суоми фиксировали температуру выше +25 градусов. Об этом сообщает Метеорологический институт Финляндии.
В последний раз 12 дней подряд воздух прогревался так же сильно в 1984 году.
Из-за продолжительной жары в Финляндии бушуют пожары. МВД предупредило о высоком риске возгораний, Управление лесного хозяйства запретило разводить костер даже в специально отведенных для этого местах.
Согласно прогнозу, впереди ещё несколько жарких дней, после чего станет чуть прохладнее, к конце недели возможны дожди.