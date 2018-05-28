В квартиры Адмиралтейского района вернули отопление

Жильцы четырехэтажки в Адмиралтейском районе Петербурга изнывают от жары из-за плановой промывки систем отопления. В управляющей компании заверяют, что отопление вернулось временно, температура, тем временем, подбирается к 30.

Как сообщили «Фонтанке» читатели 28 мая, неожиданно жарким понедельник выдался в Прядильном переулке, 4. Около полудня батареи были уже раскалены, горячая вода отсутствовала, а столбик термометра в помещении показывал 28 градусов. Остывать приходилось на улице, где всё же было прохладнее. «Зимой неделями сидим без отопления, а сейчас решили нас погреть», – жалуются жители, отмечая, что неделю назад батареи им уже включали. Дом находится под управлением Жилкомсервиса №1 Адмиралтейского района. Там объяснили, что повышенные температуры могли быть неожиданными только для жителей одной парадной, с которой кто-то сорвал объявление.

«Его уже повесили», – добавили в компании, уточнив, что и жара уже должна пойти на спад. Сегодня в четырехэтажке проводили промывку: систему запускали, чтобы горячей водой под давлением вымыть из труб и радиаторов скопившееся за отопительный сезон.

«Мероприятие плановое, проводится каждый год, иначе дом к зимнему периоду не подготовить», – говорят в ЖКС №1 и предупреждают, что только у них больше двухсот домов, которым предстоит процедура.

Предполагается, что длится она не больше четырех часов, но, по словам жителей, в Прядильном переулке мероприятие затянулось, а батареи будто бы становятся только горячее. Особое беспокойство вызывает возвращение горячей воды: отмечают, что ею их и так не балуют, а с завтрашнего дня из-за испытаний в этот раз уже тепловых сетей её отключат на две недели.