Еще
19:46 28.05.2018
Пришлите свою новость!
19:45
Сорокин выпустит книгу с рассказом о Серебренникове
19:29
Минпромторг предупредил о риске роста незаконного оборота алкоголя и сигарет при повышении акцизов
19:18
Жириновский вступился за Харви Вайнштейна
19:04
Меркель сравнила пошлины США с дамокловым мечом
18:50
Осужденный по «делу 26 марта» Станислав Зимовец объявил голодовку в поддержку Олега Сенцова
18:42
«Что за группа была?»: Стажер полиции в Петербурге не признал БГ
18:33
Новый министр снимет с российских спасателей оранжевые береты
18:22
Президент Парагвая ушел в отставку
18:16
Суд продлил аресты братьев Магомедовых
18:03
Путин изменил Совбез
17:56
Сломанный палец полицейского оценили в 3 года и 1 месяц лишения свободы условно
17:51
СМИ: Абрамович стал израильтянином
17:46
В Финляндии побит исторический рекорд по продолжительности жары
17:32
В квартиры Адмиралтейского района вернули отопление
17:28
Таджикским студентам и школьникам запретили учиться за рубежом без спецразрешения
17:18
Названия машин проекта «Кортеж» станут товарными знаками
17:14
РФПЛ ввела запрет на проведение домашних матчей на поле соперника
17:03
ЕС может отказаться от дизельного топлива через несколько лет
16:58
Роскомнадзор нашел способ заблокировать Telegram: он прислал угрожающее письмо Apple
16:53
Аренда для чайников: чиновники расскажут бизнесменам, как получить городское помещение
16:50
В деле об убийстве «обнальщика» Родионова появился задержанный
16:46
«Классику на Дворцовой» услышали 300 тысяч человек
16:43
Картина Репина «Иван Грозный и его сын Иван» вернётся в экспозицию в специальной капсуле
16:38
Петербургские поисковики передали в Финляндию останки финского солдата
16:34
В Петербурге готовят к передаче в суд дело священника, чья дочь умерла от нелеченой ВИЧ-инфекции
16:25
США грозятся завалить Китай нефтью и газом
16:04
В Пушкине обиженный «Хаммер» пытался раздавить легковушку
16:00
Путин слетает в Австрию
15:58
ЗСД ставит рекорды и готовится к увеличению трафика
15:40
В "Уфе" уже называют сменщика Сергею Семаку
15:35
ФАС отстояла свои три буквы
15:31
«Дэдпул» отбросил в прокате «Хана Соло» с «Черновиком»
15:26
За пять дней бензин в России подорожал на 76 - 79 копеек
15:22
СМИ: Муфтият отлучил главу Ингушетии от мусульманской общины
15:16
«Беговая» и «Новокрестовская» приняли уже более 55 тысяч пассажиров
15:12
За взятки осуждены петербургские гаишники, их ждут колонии
15:09
Летчика, погибшего при защите Ленинграда, похоронят у Экспофорума
14:57
Начальник МЧС по Кемеровской области был в «Зимней вишне» лишь раз — зашел за чебуреками
14:54
На Лётчика Пилютова полыхала лоджия многоэтажного дома
14:46
ЕС запретит ватные палочки и соломинки для коктейлей
14:40
Неслышащие петербургские спортсмены завоевали 11 медалей в спортивном ориентировании
14:39
Путин временно назначил главой Якутии Айсена Николаева
14:30
На Туристской погибла выпавшая из окна школьница
14:26
В «Культурный выходной» более 2500 человек пришли в Михайловский замок
14:19
Президент Италии предложил возглавить правительство Карло Коттарелли
14:15
После Дня города из центра вывезли больше 14 КамАЗов мусора
14:08
Тереза Мэй постеснялась встречаться с Дональдом Трампом на глазах жителей Лондона
14:03
«Бомба» в коробке стоила посетителю «Пятерочки» года жизни под присмотром
13:55
Новгородского должника предал собственный кот
13:39
Путин отставил Печеного от Магаданской области
13:33
Финн лишился яиц на российской границе
13:19
Глава РФПЛ: «Зенит» превзошел по посещаемости все ведущие лиги Европы
13:15
Паромный оператор Балтики Linda Line признан банкротом
13:11
Бастрыкин на съезде омбудсменов: Теракт в Ленинграде был совершен при помощи «Инстаграма»
13:07
Госдума России потратит 7 млн на «исследование иностранного регулирования мессенджеров»
13:01
БГ, Курехин и Цой «снялись» в клипе Вячеслава Бутусова ко Дню города
12:56
Глава Якутии ушел в отставку в результате «осознанного решения»
12:52
Минздрав предложил повысить акциз на алкоголь и сигареты
12:42
Воробьев решил переизбраться губернатором Подмосковья
12:36
Защита Lamborghini от турецкого внимания попала на видео
12:30
Втрое за год выросли расходы среднего бизнеса РФ, связанные с утечкой информации
12:24
Смертельное ДТП на М-10: минивэн разбился о стоящую фуру
12:11
Ким Чен Ын перед встречей с Трампом отправил в Пекин «дворецкого»
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
28.05.2018 17:32

В квартиры Адмиралтейского района вернули отопление

 

Жильцы четырехэтажки в Адмиралтейском районе Петербурга изнывают от жары из-за плановой промывки систем отопления. В управляющей компании заверяют, что отопление вернулось временно, температура, тем временем, подбирается к 30.

Как сообщили «Фонтанке» читатели 28 мая, неожиданно жарким понедельник выдался в Прядильном переулке, 4. Около полудня батареи были уже раскалены, горячая вода отсутствовала, а столбик термометра в помещении показывал 28 градусов. Остывать приходилось на улице, где всё же было прохладнее. «Зимой неделями сидим без отопления, а сейчас решили нас погреть», – жалуются жители, отмечая, что неделю назад батареи им уже включали. Дом находится под управлением Жилкомсервиса №1 Адмиралтейского района. Там объяснили, что повышенные температуры могли быть неожиданными только для жителей одной парадной, с которой кто-то сорвал объявление.

«Его уже повесили», – добавили в компании, уточнив, что и жара уже должна пойти на спад. Сегодня в четырехэтажке проводили промывку: систему запускали, чтобы горячей водой под давлением вымыть из труб и радиаторов скопившееся за отопительный сезон.

«Мероприятие плановое, проводится каждый год, иначе дом к зимнему периоду не подготовить», – говорят в ЖКС №1 и предупреждают, что только у них больше двухсот домов, которым предстоит процедура.

Предполагается, что длится она не больше четырех часов, но, по словам жителей, в Прядильном переулке мероприятие затянулось, а батареи будто бы становятся только горячее. Особое беспокойство вызывает возвращение горячей воды: отмечают, что ею их и так не балуют, а с завтрашнего дня из-за испытаний в этот раз уже тепловых сетей её отключат на две недели.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
28.05.2018 17:12

На субботнике в ЖК «Чистое небо» высадили почти 350 деревьев и кустарников

На территории ЖК «Чистое небо», который Setl City строит в Приморском районе Петербурга, 26 мая состоялся первый добрососедский субботник «Моя улица». В трехчасовом мероприятии, организованном застройщиком и компанией «Петербургская Недвижимость», приняли участие около 200 жителей комплекса.
Setl City
28.04.2018 18:00

В Мурино расширят Шоссейную улицы возле «Ленты»

Работы по реконструкции перекрестка Шоссейной улицы и безымянной дороги на Бугры с расширением последней на участке возле гипермаркета «Лента» планируют начать в мае и завершить до августа. Об этом сообщается на сайте администрации Ленинградской области
ГК «Эталон»
26.04.2018 15:22

На стройплощадке ЖК Botanica продолжаются работы нулевого цикла

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает работы по строительству ЖК Botanica на Аптекарском проспекте Петроградской стороны в соответствии с графиком. В данный момент на строительной площадке жилого комплекса идет погружение свай и установка шпунтовых ограждений.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В квартиры Адмиралтейского района вернули отопление
"ЭР-Телеком" снимет показания петербургских счетчиков удаленно
Лопнувшая труба превратила подвал в Колпино в парную
Краснопутиловскую подтопила холодная вода, движение ограничено
В Купчино труба с кипятком не прошла испытаний на прочность
Водоканал «выключил» фонтан на Лесном
На Лесном проспекте фонтанирует люк
В Смольном рассказали, где зимой больше всего прорывало трубы
В Макулатурном в ходе испытаний из-под земли забил фонтан
Суд и приставы заставили непокорную пенсионерку из Купчино извиниться перед главой ТСЖ
ТСЖ не дали пожить для себя
На Васильевском острове жильцов 600 домов обманули
Смольный собрался платить по ремонтным долгам
«Газпром» забрался в бюджет через «путинский» ЖКС
Выгребной спор в Толстовском доме
Жилкому прописали экспертизу
Смольный тасует «природные» ГУПы
Владимир Рублевский: Не видел в Петербурге соленых «морей»
Как убрать сосули по закону
Смольный обещал очистить улицы. Но это не точно
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Она ударила Дали тапком по голове»

«Классику на Дворцовой» услышали 300 тысяч человек

Илья Трусов/"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» показывает концерт «Алисы» со всех сторон

Новости компаний
Setl City
28.05.2018 17:12
На субботнике в ЖК «Чистое небо» высадили почти 350 деревьев и кустарников
На территории ЖК «Чистое небо», который Setl City строит в Приморском районе Петербурга, 26 мая состоялся первый добрососедский субботник «Моя улица». В трехчасовом мероприятии, организованном застройщиком и компанией «Петербургская Недвижимость», приняли участие около 200 жителей комплекса.
Setl City
28.04.2018 18:00
В Мурино расширят Шоссейную улицы возле «Ленты»
Работы по реконструкции перекрестка Шоссейной улицы и безымянной дороги на Бугры с расширением последней на участке возле гипермаркета «Лента» планируют начать в мае и завершить до августа. Об этом сообщается на сайте администрации Ленинградской области
ГК «Эталон»
26.04.2018 15:22
На стройплощадке ЖК Botanica продолжаются работы нулевого цикла
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает работы по строительству ЖК Botanica на Аптекарском проспекте Петроградской стороны в соответствии с графиком. В данный момент на строительной площадке жилого комплекса идет погружение свай и установка шпунтовых ограждений.
Setl City
24.04.2018 17:30
Сотрудники Setl City приняли участие в уборке парка Строителей
Сотрудники компании Setl City присоединились к общегородскому субботнику в парке Строителей в Невском районе Петербурга. Вместе с другими добровольцами 21 апреля они очистили парк от мусора и прошлогодней листвы
Фото предоставлено компанией Setl City
23.04.2018 17:30
В ЖК «Солнечный город» состоялся добрососедский субботник
21 апреля в ЖК «Солнечный город» (пр. Ветеранов, д. 169, корп. 3) состоялся добрососедский субботник «Моя улица». Около 150 жителей комплекса присоединились к мероприятию: убрали двор, пешеходные дорожки и поучаствовали в танцевальной разминке.
СК «Полис Групп»
18.04.2018 10:10
Для клиентов «Полис Групп» ипотека от Банка «Санкт-Петербург» от 9,75%*
Банк «Санкт-Петербург» в рамках программы для партнеров снизил проценты по ипотеке.
предоставлено компанией «Северный город»
13.04.2018 16:07
Ultra City получил знак высочайшего класса энергоэффективности
Вторая очередь жилого комплекса Ultra City получила указатель высочайшего класса энергетической эффективности A+ в рамках мартовской выставки «ЖКХ России» в Экспофоруме.
ПАО «Группа ЛСР»
10.04.2018 13:41
В «Цивилизации на Неве» начались продажи коммерческих помещений
«Группа ЛСР» вывела в продажу встроенные коммерческие помещения в «Цивилизации на Неве» – видовом доме масштабного проекта «Цивилизация» в Невском районе Санкт-Петербурга.
ГК «КВС»
09.04.2018 15:03
«КВС» запустила продажи в домах II очереди 5-ой жилой группы в «Новом Сертолово»
Дома жилого микрорайона выполнены в стиле лаконичного классицизма в современной трактовке. Все фасады зданий имеют разные цветовые решения. Изюминка застройки – содействие в сохранении и популяризации исторического наследия Ленинградской области
LEGENDA Intelligent Development
05.04.2018 16:30
«LEGENDA Комендантского» стал проектом года по Move Realty Awards
3 апреля в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей премии Move Realty Awards. Smart-комплекс «LEGENDA Комендантского» удостоился звания проекта года комфорт-класса в Санкт-Петербурге.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.