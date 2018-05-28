Квартира в «Ясно. Янино» на хороших условиях

Стартовало уникальное предложение на квартиры в ЖК «Ясно.Янино» 2 очередь 2 пуск. Теперь новые квартиры с дизайнерской отделкой можно приобрести по интересной цене в рассрочку от застройщика с фиксированным платежом. Первый взнос за квартиру должен быть не менее 20% от полной стоимости жилья. Ежемесячный платеж по данному предложению составит 20 тысяч рублей на срок 1 год.

Также продлен срок рассрочки до 30 сентября текущего года на квартиры в ЖК «Ясно.Янино» 1 очереди. Теперь можно приобрести жилье в рассрочку по цене 100% оплаты. Квартиры 1 очереди уже в продаже – заезжай сегодня, а плати потом!

С условиями рассрочки от застройщика можно ознакомиться на сайте http://www.kvsspb.ru/oplata/rassrochka/

Все квартиры передаются с чистовой отделкой, выполненной по авторскому дизайн-проекту. Поэтому новоселам не придется заниматься затратным и изматывающим ремонтом, вдыхать строительную пыль и томиться от звуков перфораторов соседей. После получения ключей останется перевезти мебель в квартиру и оформить ее аксессуарами.

Жизнь в микрорайоне Ясно.Янино многогранна и разнообразна, оценить комфорт загородного дома со всеми городскими удобствами позволят квартиры от компании «КВС».

За консультациями по выбору квартиры и более подробной информацией по программам, пожалуйста, обращайтесь в Отдел продаж ГК «КВС» по телефонам: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55 (Звонок по России бесплатный).

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

Справка о компании ГК "КВС"