Таджикским студентам и школьникам запретили учиться за рубежом без спецразрешения

Таджикские преподаватели, студенты, исследователи и ученые не имеют права выезжать за границу на учебу или в служебную командировку без официального разрешения.

Согласно новым правилам, введенным в феврале этого года, теперь перед любым выездом за рубеж сотрудники аппарата министерства образования и науки, директора школ и ректора вузов должны согласовывать свой выезд с властями. Лица, выезжающие за границу, должны за 15 дней предоставить все подробности по поездке, а также письменное решение МИД, сообщает "Sputnik Таджикистан" 28 мая.

"Также руководители образовательных учреждений должны обосновать свой выезд и согласовать текст своего возможного выступления на международном мероприятии с руководством минобрнауки", — говорится в документе.

Сотрудники сферы образования по возвращении должны предоставить письменный отчет о поездке в министерство образования.

Эти же правила касаются учащихся и учителей среднеобразовательных учреждений – только после получения письменного разрешения они могут выехать для участия в международных олимпиадах и других мероприятиях.

Предоставить сведения о продолжении учебы за рубежом необходимо также студентам и научным исследователям. Если пребывание за рубежом продлится более года, то в таких случаях необходимо получить решение научного совета образовательного учреждения.

По данным минобрнауки, целью новых правил является упорядочение выезда за рубеж студентов, аспирантов и учителей.