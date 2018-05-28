В Петербурге продают мечту жителей ХМАО

Бывшее имущество «Фонда поколений ХМАО-Югры» стоимостью 800 млн рублей уходит с молотка в городе на Неве. Фонд подавался как Арабские Эмираты в отдельно взятом регионе, но был расформирован.

Российский аукционный дом (РАД) пустит с молотка имущество Ханты-Мансийского автономного округа, включая два здания на Крестовском, элитные квартиры на Миллионной и помещения в здании администрации Центрального района на Невском проспекте. Доходы от этой недвижимости должны были стать «подъемными» достигнувшим совершеннолетия югорчанам.

Первые торги по приватизации бывшего имущества Фонда поколений прошли 28 мая. Лот – бизнес-центр на Таллинской улице, 6В, недалеко от «Новочеркасской» – вызвал давно забытый ажиотаж. На аукцион пришли сразу 9 участников. Последний удар молотка зафиксировал цену на четверть выше начальной – почти в 120 млн рублей.

Покупателем стал Николай Кольцов, полный тезка совладельца сети стоматологий «Интан» и экс-зампреда комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) в начале 2000-х. С ним «Фонтанке» связаться так и не удалось.

В ближайшие два года на торгах продадут еще 10 объектов. Все они до начала 2018-го принадлежали Фонду поколений ХМАО-Югры.

Как Югра не стала Арабскими Эмиратами

Государственный «Фонд поколений ХМАО – Югры» создали в 1994-м по инициативе экс-губернатора региона Александра Филипенко. По мысли властей, он должен был быть резервом на случай падения цен на нефть и газ. Пополнение планировалось за счет налога на добычу полезных ископаемых и вложений в недвижимость, в предприятия аграрной и лесной промышленности.

Перед губернаторскими выборами в 2000 году югорчанам пообещали, что регион пойдет по пути Арабских Эмиратов и когда каждый ребенок, родившийся в регионе после 1 января 2000 года, к совершеннолетию получит именную выплату. Это 20 минимальных размеров оплаты труда с процентами за 18 лет. Резервировать средства должен был как раз Фонд поколений.

Александр Филипенко победил на выборах во многом благодаря обещанным выплатам, писали уральские СМИ. Он руководил регионом десять лет, а уже в 2011-м региональное отделение ЛДПР предложило ликвидировать фонд. С непопулярным решением тянули до последнего, но в прошлом году, за полгода до начала именных выплат, все равно разразился скандал. Активы фонда, оцененные в 3,7 млрд рублей, передали в бюджет и решили выставить на продажу.

Жителям объяснили: в 2000 году в ХМАО было 7 программ помощи семьям с детьми, а в 2017 году — 48. В частности, регион выплачивает Югорский семейный капитал в 115 тысяч рублей. Так что «подъемные» для подростков заместили другие социальные программы.

Югорчане не согласились и написали генпрокурору Юрию Чайке и Владимиру Путину. «Югорский семейный капитал предоставляется только при рождении третьего ребенка! А меры социальной поддержки семьям Югры – только для малоимущих слоев населения! То есть, если ты не за чертой бедности, твоей семье никаких выплат не полагается!» – говорится в петиции жителей.

В итоге власть все-таки пошла на уступки. Всем уроженцам ХМАО с 1993-го по 2017 год, проживающим в регионе, выплатят по пять тысяч рублей. Строго говоря, югорчане потеряли немного. До 2012 года МРОТ составлял 100 рублей. То есть каждый 18-летний в этом году мог получить на руки чуть больше 10 тысяч рублей. Впрочем, одной экономикой жить не будешь. Мечта есть мечта.

Что продадут в Петербурге

Следующие торги по приватизации имущества ХМАО пройдут 21 июня. За 195 млн рублей бизнесменам предложат помещения на Невском проспекте, 176, в здании администрации Центрального района. Часть площадей в 3,5 тыс. кв. м, в частности, занимает армянский ресторан «Амроц».

Самые дорогие объекты – здания на Крестовском проспекте, 4. Литера «А» оценена в 200 млн рублей. Это жилой дом, построенный в 2008 году. Квартиры в нем сдаются в аренду.

Соседняя литера «Б» – бывший особняк Дмитрия Бенкендорфа. Реконструированное здание с фасадами 1910 года выставлено за 70 млн рублей.

Следующий лот по цене – элитная 320-метровая квартира на Адмиралтейской набережной. Она находится в бывшем здании Дворянского банка за номером 12-14, в двух шагах от Эрмитажа, и оценена в 65 млн рублей. Столько же в сумме стоят две квартиры на Миллионной улице. Их площадь – 90 и 280 «квадратов».

Наконец, в 76 млн оценены помещения в бизнес-центре «Галерный двор» на Галерной улице, 20-22. Их общая площадь почти 1,5 тыс. кв. м.

Имущество Фонда поколений продадут в течение 2 лет. Деньги потратят на строительство детских садов и школ. По крайней мере, так говорят в правительстве ХМАО.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»