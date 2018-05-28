На субботнике в ЖК «Чистое небо» высадили почти 350 деревьев и кустарников

На территории ЖК «Чистое небо», который Setl City строит в Приморском районе Петербурга, 26 мая состоялся первый добрососедский субботник «Моя улица». В трехчасовом мероприятии, организованном застройщиком и компанией «Петербургская Недвижимость», приняли участие около 200 жителей комплекса.

Участники субботника убрали дворы домов 67, 69, 71 на Комендантском пр. и высадили почти 350 кустарников и деревьев, среди которых барбарис, кизильник, шиповник, ели, липы и остролистные клены.

Одной из главных целей мероприятия, помимо создания благоустроенной и красивой окружающей среды, стало знакомство соседей между собой. В этом жителям ЖК помогли мастер-классы. На добрососедском субботнике все желающие получили возможность самостоятельно приготовить сахарную вату, создать ветряки и кормушки для птиц. Для детей работал специалист по аквагриму, а взрослые соревновались в дружеских конкурсах.

Субботники во дворах жилых комплексов Setl City давно стали традицией. Так, только в этом году они состоялись в ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга и квартале «Лондон» в Кудрово.

ЖК «Чистое небо» – комплекс комфорт-класса в 10 минутах езды от станции метро «Комендантский проспект». Уже введены в эксплуатацию 5 жилых домов и один детский сад, рассчитанный на 190 малышей, достроен каркас второго сада также на 190 мест с бассейном.

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

ЖК «Чистое небо» - застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", разрешение на строительство № 78-15039120-2014 от 29.07.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations

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Справка о компании «Петербургская Недвижимость»