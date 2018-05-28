РФПЛ ввела запрет на проведение домашних матчей на поле соперника

Российская футбольная премьер-лига ввела запрет на проведение домашних матчей на стадионе соперника. Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин 28 мая.

"Одно из принятых решений: команда не может принять матч на стадионе соперника, даже если он резервный. Если домашний стадион не готов – резервная арена. Если нет, то стадион определяет РФПЛ. Мы будем привязывать стадион по территориальному признаку.

Кроме того, если за 10 дней до матча чемпионата России поле будет в непригодном состоянии и оно не принято, матч будет перенесен на резервный стадион. А раньше могли принять газон за три дня до встречи", – передает слова Прядкина Sport24.ru.

В минувшем сезоне домашний матч "Амкара" против "Локомотива" в 24-м туре РФПЛ состоялся на стадионе "железнодорожников".

Следующий футбольный чемпионат страны в Премьер-лиге стартует 29 июля, через 2 недели после финала Кубка мира по футболу.