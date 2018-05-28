Все, что нужно знать о новостройках — в новом онлайн-журнале «ВСЯ ПН»

«Петербургская Недвижимость» запустила онлайн-журнал «ВСЯ ПН», посвященный темам, которые больше всего волнуют покупателей жилья. Это вопросы, связанные с приобретением квартиры в новостройке, ипотекой, страхованием, субсидиями, отделкой и с лучшим предложениями на рынке новостроек Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Онлайн-журнал «ВСЯ ПН» можно найти на сайте www.spbrealty.ru в разделе «О компании». В журнале будут регулярно обновляться информационные и аналитические материалы от экспертов «Петербургской Недвижимости». Уже сегодня доступны статьи об ипотечном кредитовании, преимуществах жизни у метро, возможностях быстрого переезда в новую квартиру, а также рейтинг новостроек в популярных районах Санкт-Петербурга.

«В журнале «ВСЯ ПН» отражен весь многолетний опыт «Петербургской Недвижимости», – говорит генеральный директор компании Олег Пашин. – За 24 года компания помогла приобрести квартиру свыше 260 тысячам клиентам, поэтому мы, как никто другой, знаем о потребностях покупателей жилья и можем помочь в решении многих вопросов».

Все материалы онлайн-журнала «ВСЯ ПН» также можно найти в официальном сообществе компании в социальной сети «ВКонтакте», или подписавшись на еженедельную email-рассылку «Петербургской Недвижимости».

«Петербургская Недвижимость» оказывает все виды услуг по принципу одного окна: подбор и бронирование квартиры, оформление заявки на ипотеку, страхование и регистрация собственности. Все услуги для клиентов бесплатны.

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