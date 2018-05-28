Названия машин проекта «Кортеж» станут товарными знаками

Документы на регистрацию в качестве товарного знака названий моделей автомобилей, созданных в рамках проекта «Кортеж», поданы институтом НАМИ в Роспатент, сообщает 28 мая агентство «Москва».

В частности, зарегистрировать предполагается модели Komendant, Senat, Senat Limousine и Arsenal.

Первый автомобиль проекта «Кортеж» – Senat Limousine – россияне увидели 7 мая на инаугурации президента России Владимира Путина. На следующий день в интервью с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Денисом Мантуровым показали кадры с «кортежным» микроавтобусом.

Напомним, в рамках проекта «Кортеж» НАМИ совместно с немецкой фирмой Porsche Engineering спроектировал единую модульную платформу, на которой создано семейство автомобилей под брендом Aurus. В него входит президентский бронированный лимузин, обычный представительский седан под общим названием «Сенат», большой вэн «Арсенал» и внедорожник «Комендант».

Премьера всех машин семейства «Аурус» должна состояться на Московском автосалоне в августе этого года. Приём коммерческих заказов стартует в конце августа – начале сентября, серийное производство планируется запустить в конце года. Серийные автомобили будут стоить не менее 10 миллионов рублей. В 2019 году пойдет в серию мотоцикл проекта «Кортеж».

Сообщения об автомобилях «Аурус» на столичных улицах изредка появляются в соцсетях. 10 мая в YouTube выложили видео с проездом предположительно президентского кортежа с участием лимузина и двух седанов (позже видео было удалено). Сегодня СМИ активно пишут о седане, замеченном на днях недалеко от Кремля.