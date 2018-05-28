Роскомнадзор нашел способ заблокировать Telegram: он прислал угрожающее письмо Apple

Роскомнадзор, испробовав все подручные средства в борьбе с мессенджером Telegram, потребовал от компании Apple не распространять на территории России размещенное в appStore приложение Telegram Messenger и больше не рассылать его сервисные push-уведомления для российских пользователей. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим Вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях Компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», – цитирует пресс-служба письмо регулятора.

Напомним, что решением Таганского районного суда Москвы от 13 апреля Telegram в России должен быть заблокирован. Жертвами войны Роскомнадзора с мессенджером стали миллионы IP-адресов, но Telegram работает, и им продолжают пользоваться государственные чиновники федерального уровня.

В ходе выступления в рамках ПМЭФ-2018 глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что знает, как заблокировать мятежный мессенджер, и пообещал скорых новостей.