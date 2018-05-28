Аренда для чайников: чиновники расскажут бизнесменам, как получить городское помещение

О порядке аренды городских участков и помещений, о том, какие из них сейчас доступны и как приватизировать городское имущество, расскажут чиновники городского комитета имущественных отношений (КИО) 30 мая в Центре поддержки предпринимательства на Полюстровском проспекте. В рамках единого дня консультаций для бизнеса сотрудники КИО будут отвечать на вопросы бизнесменов с 11 до 15 часов.

Как пояснили корреспонденту "Фонтанки" в комитете 28 мая, мероприятие рассчитано на начинающих бизнесменов, у которых нет опыта работы в государственных помещениях. Отметим, что арендовать помещение у города, зачастую дешевле, но сложнее, чем у частного собственника. Например, чтобы поставить в Петербурге киоск, нужно сначала подать заявку на внесение участка в специальную схему, после чего победить в торгах за этот же участок.

"Мы заинтересованы в привлечении контрагентов и планируем сделать консультации регулярными. А на "едином дне" будем говорить про самые азы бизнеса", — говорят в КИО.