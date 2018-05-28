ЕС может отказаться от дизельного топлива через несколько лет

Электромобили в Европе могут вытеснить загрязняющие атмосферу легковые машины уже через несколько лет. Об этом 28 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара Эльжбету Бьенковску.

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг, промышленности, предпринимательства и малого и среднего бизнеса Эльжбета Бьенковска заявила, что дизельные автомобили – это технология прошлого. По ее словам, ЕС необходимо развивать производство электромобилей, чтобы в будущем составить конкуренцию США и Китаю, на долю которых сейчас приходится половина всех производимых в мире экологичных машин. Бьенковска уверена, что ни одна страна не может справиться с этой задачей в одиночку, поэтому для европейского электромобиля потребуется консолидация сил всего ЕС.

На прошлой неделе правительство ЕС поддержало пересмотр правил авторизации автомобилей во всех 28 странах-членах. Теперь у Европейской комиссии есть право облагать пошлиной автопроизводителей за неудовлетворительные показатели выбросов в атмосферу, как в Америке это делает Агентство по охране окружающей среды.

Напомним, в 2017 году Европейская комиссия поставила перед собой задачу сократить число вредных выбросов в атмосферу на 30% к 2030 году. Ранее Германия предложила отказаться от бензиновых двигателей. Министр транспорта и связи Финляндии Анне Бернер заявила, что в Суоми могут ввести пошлины для автомобилистов, в зависимости от объёма выбросов CO2.