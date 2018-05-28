Еще
19:47 28.05.2018
Пришлите свою новость!
19:45
Сорокин выпустит книгу с рассказом о Серебренникове
19:29
Минпромторг предупредил о риске роста незаконного оборота алкоголя и сигарет при повышении акцизов
19:18
Жириновский вступился за Харви Вайнштейна
19:04
Меркель сравнила пошлины США с дамокловым мечом
18:50
Осужденный по «делу 26 марта» Станислав Зимовец объявил голодовку в поддержку Олега Сенцова
18:42
«Что за группа была?»: Стажер полиции в Петербурге не признал БГ
18:33
Новый министр снимет с российских спасателей оранжевые береты
18:22
Президент Парагвая ушел в отставку
18:16
Суд продлил аресты братьев Магомедовых
18:03
Путин изменил Совбез
17:56
Сломанный палец полицейского оценили в 3 года и 1 месяц лишения свободы условно
17:51
СМИ: Абрамович стал израильтянином
17:46
В Финляндии побит исторический рекорд по продолжительности жары
17:32
В квартиры Адмиралтейского района вернули отопление
17:28
Таджикским студентам и школьникам запретили учиться за рубежом без спецразрешения
17:18
Названия машин проекта «Кортеж» станут товарными знаками
17:14
РФПЛ ввела запрет на проведение домашних матчей на поле соперника
17:03
ЕС может отказаться от дизельного топлива через несколько лет
16:58
Роскомнадзор нашел способ заблокировать Telegram: он прислал угрожающее письмо Apple
16:53
Аренда для чайников: чиновники расскажут бизнесменам, как получить городское помещение
16:50
В деле об убийстве «обнальщика» Родионова появился задержанный
16:46
«Классику на Дворцовой» услышали 300 тысяч человек
16:43
Картина Репина «Иван Грозный и его сын Иван» вернётся в экспозицию в специальной капсуле
16:38
Петербургские поисковики передали в Финляндию останки финского солдата
16:34
В Петербурге готовят к передаче в суд дело священника, чья дочь умерла от нелеченой ВИЧ-инфекции
16:25
США грозятся завалить Китай нефтью и газом
16:04
В Пушкине обиженный «Хаммер» пытался раздавить легковушку
16:00
Путин слетает в Австрию
15:58
ЗСД ставит рекорды и готовится к увеличению трафика
15:40
В "Уфе" уже называют сменщика Сергею Семаку
15:35
ФАС отстояла свои три буквы
15:31
«Дэдпул» отбросил в прокате «Хана Соло» с «Черновиком»
15:26
За пять дней бензин в России подорожал на 76 - 79 копеек
15:22
СМИ: Муфтият отлучил главу Ингушетии от мусульманской общины
15:16
«Беговая» и «Новокрестовская» приняли уже более 55 тысяч пассажиров
15:12
За взятки осуждены петербургские гаишники, их ждут колонии
15:09
Летчика, погибшего при защите Ленинграда, похоронят у Экспофорума
14:57
Начальник МЧС по Кемеровской области был в «Зимней вишне» лишь раз — зашел за чебуреками
14:54
На Лётчика Пилютова полыхала лоджия многоэтажного дома
14:46
ЕС запретит ватные палочки и соломинки для коктейлей
14:40
Неслышащие петербургские спортсмены завоевали 11 медалей в спортивном ориентировании
14:39
Путин временно назначил главой Якутии Айсена Николаева
14:30
На Туристской погибла выпавшая из окна школьница
14:26
В «Культурный выходной» более 2500 человек пришли в Михайловский замок
14:19
Президент Италии предложил возглавить правительство Карло Коттарелли
14:15
После Дня города из центра вывезли больше 14 КамАЗов мусора
14:08
Тереза Мэй постеснялась встречаться с Дональдом Трампом на глазах жителей Лондона
14:03
«Бомба» в коробке стоила посетителю «Пятерочки» года жизни под присмотром
13:55
Новгородского должника предал собственный кот
13:39
Путин отставил Печеного от Магаданской области
13:33
Финн лишился яиц на российской границе
13:19
Глава РФПЛ: «Зенит» превзошел по посещаемости все ведущие лиги Европы
13:15
Паромный оператор Балтики Linda Line признан банкротом
13:11
Бастрыкин на съезде омбудсменов: Теракт в Ленинграде был совершен при помощи «Инстаграма»
13:07
Госдума России потратит 7 млн на «исследование иностранного регулирования мессенджеров»
13:01
БГ, Курехин и Цой «снялись» в клипе Вячеслава Бутусова ко Дню города
12:56
Глава Якутии ушел в отставку в результате «осознанного решения»
12:52
Минздрав предложил повысить акциз на алкоголь и сигареты
12:42
Воробьев решил переизбраться губернатором Подмосковья
12:36
Защита Lamborghini от турецкого внимания попала на видео
12:30
Втрое за год выросли расходы среднего бизнеса РФ, связанные с утечкой информации
12:24
Смертельное ДТП на М-10: минивэн разбился о стоящую фуру
12:11
Ким Чен Ын перед встречей с Трампом отправил в Пекин «дворецкого»
Предыдущие новости
Архив материалов
Фонтанка.fi
Версия для печати
28.05.2018 17:03

ЕС может отказаться от дизельного топлива через несколько лет

Электромобили в Европе могут вытеснить загрязняющие атмосферу легковые машины уже через несколько лет. Об этом 28 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара Эльжбету Бьенковску.

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг, промышленности, предпринимательства и малого и среднего бизнеса Эльжбета Бьенковска заявила, что дизельные автомобили – это технология прошлого. По ее словам, ЕС необходимо развивать производство электромобилей, чтобы в будущем составить конкуренцию США и Китаю, на долю которых сейчас приходится половина всех производимых в мире экологичных машин. Бьенковска уверена, что ни одна страна не может справиться с этой задачей в одиночку, поэтому для европейского электромобиля потребуется консолидация сил всего ЕС.

На прошлой неделе правительство ЕС поддержало пересмотр правил авторизации автомобилей во всех 28 странах-членах. Теперь у Европейской комиссии есть право облагать пошлиной автопроизводителей за неудовлетворительные показатели выбросов в атмосферу, как в Америке это делает Агентство по охране окружающей среды.

Напомним, в 2017 году Европейская комиссия поставила перед собой задачу сократить число вредных выбросов в атмосферу на 30% к 2030 году. Ранее Германия предложила отказаться от бензиновых двигателей. Министр транспорта и связи Финляндии Анне Бернер заявила, что в Суоми могут ввести пошлины для автомобилистов, в зависимости от объёма выбросов CO2.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
28.05.2018 18:22

Квартира в «Ясно. Янино» на хороших условиях

Стартовало уникальное предложение на квартиры в ЖК «Ясно.Янино» 2 очередь 2 пуск. Теперь новые квартиры с дизайнерской отделкой можно приобрести по интересной цене в рассрочку от застройщика с фиксированным платежом.
ГК «Эталон»
28.05.2018 17:45

Талисман Группы «Эталон» Рыжий Кот поздравил петербуржцев с Днем города

В минувшее воскресенье, 27 мая 2018 года, талисман Группы «Эталон» Рыжий Кот принял участие в праздновании Дня рождения Санкт-Петербурга. Гуляя по центру Северной столицы, он поздравлял жителей и гостей города.
ГК «Эталон»
28.05.2018 17:37

Группа «Эталон» - активный участник ПМЭФ-2018

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, приняла активное участие в Петербургском Международном Экономическом Форуме
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Финляндии побит исторический рекорд по продолжительности жары
ЕС может отказаться от дизельного топлива через несколько лет
Петербургские поисковики передали в Финляндию останки финского солдата
ЕС запретит ватные палочки и соломинки для коктейлей
Аэропорт Хельсинки предупредил о возможных «пробках»
Россиянин поплатился за пьяную езду запретом на въезд в Финляндию
Финн лишился яиц на российской границе
Паромный оператор Балтики Linda Line признан банкротом
Финны верят в рост экономики
Из-за торговли людьми Финляндии не хватает сборщиков ягод
Бесплатный Хельсинки. Десять идей для бюджетного туриста
Выходные в Финляндии 26 - 27 мая: Цветы, барахолки и экзотика
«Петербург для финнов не опаснее Нью-Йорка»
Выходные в Финляндии 19 - 20 мая: сакура, цирк и Ночь музеев
Хорошо знаешь Финляндию? Докажи и лови приз
Финский бизнес в России: под страхом санкций, но с верой в себя
Зачем финны рубят свой лес
Выходные 12-13 мая: музыка, птицы и мотогонки
Куда уходит Prisma?
Жаркое финское лето. Гид по фестивалям
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Она ударила Дали тапком по голове»

«Классику на Дворцовой» услышали 300 тысяч человек

Илья Трусов/"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» показывает концерт «Алисы» со всех сторон

Новости компаний
28.05.2018 18:22
Квартира в «Ясно. Янино» на хороших условиях
Стартовало уникальное предложение на квартиры в ЖК «Ясно.Янино» 2 очередь 2 пуск. Теперь новые квартиры с дизайнерской отделкой можно приобрести по интересной цене в рассрочку от застройщика с фиксированным платежом.
ГК «Эталон»
28.05.2018 17:45
Талисман Группы «Эталон» Рыжий Кот поздравил петербуржцев с Днем города
В минувшее воскресенье, 27 мая 2018 года, талисман Группы «Эталон» Рыжий Кот принял участие в праздновании Дня рождения Санкт-Петербурга. Гуляя по центру Северной столицы, он поздравлял жителей и гостей города.
ГК «Эталон»
28.05.2018 17:37
Группа «Эталон» - активный участник ПМЭФ-2018
Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, приняла активное участие в Петербургском Международном Экономическом Форуме
Setl City
28.05.2018 17:12
На субботнике в ЖК «Чистое небо» высадили почти 350 деревьев и кустарников
На территории ЖК «Чистое небо», который Setl City строит в Приморском районе Петербурга, 26 мая состоялся первый добрососедский субботник «Моя улица». В трехчасовом мероприятии, организованном застройщиком и компанией «Петербургская Недвижимость», приняли участие около 200 жителей комплекса.
«Петербургская Недвижимость»
28.05.2018 17:02
Все, что нужно знать о новостройках — в новом онлайн-журнале «ВСЯ ПН»
«Петербургская Недвижимость» запустила онлайн-журнал «ВСЯ ПН», посвященный темам, которые больше всего волнуют покупателей жилья. Это вопросы, связанные с приобретением квартиры в новостройке, ипотекой, страхованием, субсидиями, отделкой и с лучшим предложениями на рынке новостроек Санкт-Петербурга и Ленинградской области
ГК "КВС"
28.05.2018 16:33
«День соседей КВС» в Ясно.Янино
26 мая в ЖК «Ясно.Янино» прошел первый большой праздник «День соседей КВС» для жителей микрорайона. Дата была выбрана неслучайно – во всех странах мира в последние выходные мая отмечают Международный день соседей
Компания «Строительный трест»
28.05.2018 13:14
Марафон, танцы, состязания и пантомимы: вместе с компанией «Строительный трест»
В 315-й день рождения Санкт-Петербурга сотрудники компании «Строительный трест» приняли участие в праздничной программе в Парке 300-летия.
«Платформа ОФД»
28.05.2018 11:30
Купили кассу и подключили ОФД – получите налоговый вычет
До 1 июля на новый порядок использования кассовой техники перейдут предприниматели на ПСН (патентная система налогообложения) и ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Малому бизнесу часто тяжело даются непредвиденные траты, но в этот раз сложности компенсирует налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей
Магазин "Кей"
28.05.2018 11:13
Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ
Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений. Подробнее о технологии рассказывает КЕЙ
Авиакомпания «Россия»
28.05.2018 11:05
Полет. Стиль. Спорт – новая уникальная ливрея «России»
28 мая в парк авиакомпании «Россия» с покрасочных работ прибыло воздушное судно Airbus A319 VQ-BCP «Ростов-на-Дону» в новой эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.