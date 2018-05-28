В деле об убийстве «обнальщика» Родионова появился задержанный

В Петербурге задержан один из подозреваемых в убийстве 48-летнего юриста Игоря Родионова, специалиста по долговому рабству. Как сообщает 28 мая пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу, местному жителю 1994 года рождения уже предъявлено обвинение по статьям «убийство» и «похищение человека». Он арестован.

Сейчас следствие разыскивает соучастников преступления.

Напомним, вечером 21 мая на улице Савушкина трое неизвестных насильно посадили Родионова в Nissаn Х-Treil и увезли в неизвестном направлении. 23-го числа закопанное тело юриста нашли в Лисьем Носу. По версии следствия, убитому могли мстить участники «обнального» рынка, которому юрист был не чужд. Как отмечают его знакомые, в последнее время к петербуржцу предъявлялись претензии из-за значительной суммы, которая якобы была ему переведена, но не обналичена и не возвращена.