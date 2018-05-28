Картина Репина «Иван Грозный и его сын Иван» вернётся в экспозицию в специальной капсуле

Повреждённая вандалом картина Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» вернётся в экспозицию после реставрации в специальной капсуле из толстого непробиваемого стекла, сообщила журналистам директор музея Зельфира Трегулова 28 мая.

«Что же касается этой картины, по завершении реставрации, после того, как будет изготовлена специальная капсула, тяжеленная, из антивандального стекла, мы повесим ее в постоянную экспозицию. Когда это будет, сказать сложно, все зависит от того, какой сложности реставрацию мы будем осуществлять», — сообщила журналистам Трегулова. Её слова приводит RNS.

25 мая в Третьяковской галерее посетитель повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

Инцидент произошел перед закрытием музея. «Во время комиссионного обхода постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке мужчина из числа последних посетителей музея прорвался в уже пустой зал И.Е. Репина сквозь группу сотрудников Третьяковской галереи, которые проводили плановый осмотр залов перед их закрытием, и нанес по застекленному полотну картины «Иван Грозный и сын его Иван…» несколько ударов металлической стойкой ограждения», — сообщили в пресс-службе Третьяковки.

Злоумышленник, повредивший картину, рассказал о своем поступке. Видео с допросом подозреваемого 26 мая распространило ГУ МВД РФ. Ущерб от нападения вандала на картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына») составил более 500 тыс. рублей.