«День соседей КВС» в Ясно.Янино

26 мая в ЖК «Ясно.Янино» прошел первый большой праздник «День соседей КВС» для жителей микрорайона. Дата была выбрана неслучайно – во всех странах мира в последние выходные мая отмечают Международный день соседей.

Открыл мероприятие генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко. Он поблагодарил всех новоселов за доверие и выбор строительной компании, который они сделали. Также пожелал всем счастливой и комфортной жизни в микрорайоне «Ясно.Янино».

Далее поздравить жителей с праздником вышел управляющий УК «КВС-Сервис» Вадим Ушаков. Он уверен, что совместная работа положительно повлияет на состояние, внешний вид и чистоту микрорайона.

После вступительных слов в знак дружественных отношений жители запустили в небо воздушные шары. Продолжилось мероприятие веселыми играми и интересными конкурсами для детей и взрослых. Для самых маленьких гостей праздника была организована зона катания на лошадях, которых предоставил конно-спортивный клуб «Исток», находящийся неподалеку от микрорайона «Ясно.Янино».

Благодаря мероприятию жители смогли подружиться друг с другом. И это только небольшая часть новоселов ЖК «Ясно.Янино». Компания «КВС» возводит новые корпуса домов, готовится к сдаче вторая очередь строительства микрорайона. Сегодня в «Ясно.Янино» уже проживает более 1200 человек.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)