В Петербурге готовят к передаче в суд дело священника, чья дочь умерла от нелеченой ВИЧ-инфекции

В Петербурге завершается расследование уголовного дела о смерти ВИЧ-инфицированной девочки, воспитывавшейся в семье православного священника. 53-летнему батюшке и его 55-летней супруге предъявлено обвинение по двум статьям — 109 и 125 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оставление в опасности).

Об этом 28 мая сообщает ГСУ СК РФ по городу.

«В настоящее время расследование уголовного дела находится на завершающем этапе, планируется направление материалов уголовного дела в прокуратуру с обвинительным заключением», – отметили в пресс-службе.

«Фонтанка» подробно рассказывала об этой трагедии в сентябре 2017 года. В апреле 2011 года семья священнослужителя удочерила девочку 4 лет, почти с самого рождения состоявшую на учете в центре СПИД. Приемные родители знали о диагнозе, но, придерживаясь «ВИЧ-диссидентства», не лечили ее. В марте 2013-го у ребенка нашли показания для назначения антиретровирусной терапии (АРВТ). Супруги и девочка к медикам не пришли.

Повторное обследование, сделанное через год, установило, что болезнь прогрессирует. Врачи настаивали на терапии в стационаре. Отец семейства сначала отказался, но после длительных уговоров врачей дал свое согласие.

Еще почти через год, в мае 2015-го девочка была госпитализирована в детскую больницу с пневмонией, но ее приемная мать не сообщила врачам о диагнозе «ВИЧ-инфекция».

«Несмотря на это, девочка с признаками крайне тяжелого иммунодефицита на фоне несвоевременного применения АРВТ была направлена в другую больницу, где ей было начато лечение. 19 июня 2015 года обвиняемая отказалась от продолжения стационарного лечения и с ребенком покинула больницу, нарушив непрерывное ежедневное лечение, которое должно было продолжаться в течении всей жизни ребенка», – отметили в СК.

Больше родители не обследовали и не лечили девочку. 13 мая 2016 года их дочь попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии и 26 августа 2017-го умерла от иммунодефицита и других сопутствующих заболеваний.