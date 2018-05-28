Петербургские поисковики передали в Финляндию останки финского солдата

Спустя 74 года ещё один финский солдат найдёт покой на родине – поисковики отряда «Озёрный» передали 27 мая финской стороне останки бойца, найденные год назад на территории мемориального района «Куутерселькя 1944» в посёлке Лебяжье Выборгского района Ленобласти. Останки и личный опознавательный знак вручили представителям финского Общества по сохранению памяти жертв войны.

По номеру жетона историки из Суоми выяснили имя погибшего – им оказался Микко Йало Илмари Аланте из городка Кокемяки на западе Финляндии. Садовод по профессии, он воевал в составе 53-го пехотного полка и погиб в возрасте 21 года. В траншею, где в момент боя находился Аланте, попал 85-миллиметровый танковый снаряд.

Как рассказал «Фонтанке» командир поискового отряда «Озёрный» Сергей Загацкий, в Финляндии перед тем, как передать останки родственникам, проведут ДНК-экспертизу, и уже после этого на родине солдата состоится церемония захоронения.

С 2014 года это девятый финский солдат, найденный поисковыми отрядами в Лебяжьем (подробнее об этом «Фонтанка» писала ранее).