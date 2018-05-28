США грозятся завалить Китай нефтью и газом

Вашингтон давит на Пекин, лоббируя долгосрочные контракты на поставку в Китай энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции ради снижения миллиардного торгового дефицита в торговле между странами. Об этом 28 мая пишет Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

В апреле Пекину передали список товаров, которые КНР покупает в разных странах и которые можно заменить американскими, напоминает Лента.ру. В перечень вошли, в том числе, нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ, говядина, мясо птицы и соя. Вашингтон также намерен добиваться отмены квот на американские поставки в Китай.

Если стороны договорятся о снятии торговых барьеров, то расширение поставок энергоресурсов, по оценке американского минфина, принесет США дополнительные 50 – 60 миллиардов долларов в год. Что касается сельхозпродукции, то поставки в Китай увеличатся в два раза с 19,6 миллиарда долларов в 2017 году.

До конца мая с китайскими властями должен встретиться министр торговли США Уилбур Росс, стороны обсудят предложение Вашингтона. FT отмечает, что решение о долгосрочном сотрудничестве, если оно будет принято, скажется на работе китайского бизнеса с союзниками США: Евросоюзом, Австралией, Бразилией и Аргентиной, которые также поставляют товары и продукты в КНР.

Ранее Пекин и Вашингтон договорились не развязывать торговую войну из-за увеличившихся американских пошлин на китайские товары и последующих аналогичных мер Китая. Одной из причин ограничений со стороны США стал высокий уровень торгового дефицита, он оценивается в 337 миллиардов долларов. Американский экспорт в Китай по итогам 2017 года составил рекордные 130,4 миллиарда долларов.