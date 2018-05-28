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28.05.2018 11:06

Урбанизм в новых кварталах комфорт-класса

Барбекю во дворе, придомовые сады, спортплощадки по возрастам, открытые кафе и велодорожки: новые тенденции благоустройства придомовой территории проектов комфорт-класса.
Урбанизм в новых кварталах комфорт-класса
АО «Строительный трест»

Благоустройство в новостройке всегда воспринималось покупателями квартир как нечто само собой разумеющееся. Застройщики выполняли озеленение, строго следуя нормативам, а покупатели не сильно вдавались в детали, что будет расположено во дворе их дома; главное – машин поменьше.

В последние пять-семь лет ситуация изменилась. Жители новых кварталов осознали, что кроме своих уютных квадратных метров на общее ощущение комфорта и безопасности оказывает влияние их окружение. В бизнес-классе уже стали нормой дворы без машин, английские газоны, малые архитектурные формы, искусственный рельеф, импортное спортивное оборудование. А вот доля проектов класса «комфорт» с подобным уровнем благоустройства невелика. Отчасти это объясняется экономикой, так как при создании качественного проекта ландшафтного дизайна, стоимость квадратного метра неизбежно растет. Тем интереснее наблюдать за исключениями из правил.

В проекте комфорт-класса NEWПИТЕР* компании «Строительный трест» удалось усовершенствовать комплексное благоустройство квартала и сохранить среднюю стоимость квадратного метра на уровне 72-73 тысяч рублей. На этапе разработки ландшафтного дизайна, компания привлекла профессиональных урбанистов, чьи знания и опыт учитывались при проектировании площадок, рекреаций, велодорожек и парковок.

АО «Строительный трест»

«Урбанисты исходят не из прописанных много лет назад норм и правил, – говорит руководитель проектов комплексного освоения территорий АО «Строительный трест» Анзор Берсиров, – Они руководствуются психологией человека, логикой его передвижения внутри квартала. При таком подходе, когда в центре остается человек и его потребности, гораздо легче создать качественный проект благоустройства». 

Первые корпуса ЖК NEWПИТЕР уже заселены, а новый, пятый лот должен быть завершен в ближайшие полтора месяца. Он будет включать в себя шесть корпусов на 594 квартиры. Студий в комплексе нет, а «однушка» площадью 37 квадратных метров стоит от 2 млн 675 тысяч рублей. То есть чуть больше 72 тысяч за «квадрат».

Тротуары в пятом лоте ЖК NEWПИТЕР прилегают к фасадам домов, и образуют зону променада шириной почти 10 метров. Благодаря такой конфигурации, в летний период жильцы могут спокойно прогуливаться или, наоборот, сидеть за столиками ресторанов и кафе на открытых террасах. Проезжая часть будет отделена от тротуаров велодорожками, живой изгородью и парковкой.

Дворовая территория домов, как и прежде, остается приватной территорией жителей. Она закрыта от автомобилей и посторонних. Во дворах пятого лота будет четыре вида площадок для отдыха жильцов, разделенных по возрастам. Первая – игровая зона для детей дошкольного возраста. Вторая – для ребят от 7 до 12 лет. Третья – подростковые спортплощадки. Четвертая – зона для пикников с навесами и стационарным барбекю и мангалом, где будет приятно собираться с соседями, друзьями и родственниками. 

«С учетом того, что численность жителей пятого лота составит около тысячи человек, то тематическое и возрастное разделение досуговых площадок – рациональное решение. Все соседи знакомы между собой, они могут спокойно отпускать детей играть во двор, не опасаясь за их безопасность», – продолжает Анзор Берсиров.

Благоустройство 7 лота ЖК NEWПИТЕР, продажи в котором открыты с 21 мая, следует тем же принципам. Велодорожки, тематические площадки, закрытая территория дворов, велопарковки, раздельный сбор мусора, рельефные переходы через проезжую часть, одновременно играющие роль ограничителя скорости для машин – все эти элементы будут способствовать формированию комфортной среды.

АО «Строительный трест»

Поскольку в 7 лоте будет всего 171 квартира, то на его закрытой территории будет создана площадка для размещения придомового огорода и сада, за которым смогут ухаживать сами жильцы.

Сейчас в «Строительном тресте» ведется работа над созданием внутренней навигации квартала. Также будет развиваться система раздельного сбора мусора: в скором времени к отдельному сбору бумаги, стекла и пластика добавятся контейнеры для жестяных и алюминиевых банок.

«Наша компания ежегодно вводит в эксплуатацию 100-150 тысяч квадратных метров в кирпичных домах. Этот показатель стабилен уже более 10 лет и не зависит от макроэкономической ситуации. Такая стратегия позволяет «Строительному тресту» занимать устойчивую финансовую позицию и постоянно направлять средства на развитие качественной жилой среды в проектах. Поэтому стоимость недвижимости остается на доступном уровне, в то время как качество жизни в наших домах постоянно растет», – завершает директор по продажам АО «Строительный трест» Сергей Степанов.

*Новый Питер

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) -  застройщик ООО "ИК "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" -  застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

 

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